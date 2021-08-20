Провайдеры начали блокировать сайт издания “Страна”

“Страну” начали блокировать. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров уже отключает. Хотя указа президента еще нет”, – говорится в сообщении.

Блокирование “Страны” в Украине подтверждают журналисты и читатели издания “ГОРДОН”.

У некоторых пользователей в Украине пропал доступ к сайту “Страна”. Скриншот: strana.ua

В частности, доступа к сайту “Страны” не имеют клиенты следующих провайдеров:

“Нитроком” (Одесская область);

EuroLink (Житомирская область);

McLaut (Черкассы и Черкасская область);

“МегаКом” (Тернопольская область);

“Союз телеком” (Днепр);

“Бест” (Киевская область);

Bilink (Киев);

“Ланет”.

В то же время, пользователи интернет-провайдеров “Триолан”, “Укртелеком”, “Киевстар”, Ipnet (Киев) сообщили “ГОРДОН”, что сайт “Страна” открывается, как и прежде.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа ввел персональные санкции.

“На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении [главреда “Страны”] Гужвы Игоря Анатольевича. В данном списке еще два аффилированных с ним лица, которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны”, – сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он назвал физических лиц и предприятия, которые связаны с Гужвой – Галина Солнцева и Любовь Лукашина, ООО “Ласмак”, ООО “Маджери” и ООО “Смарт медиа”. “Относительно перечисленных лиц и предприятий введен полный пакет санкций”, – отмечал Данилов.

ООО “Ласмак” является учредителем “Страны”, информация об этом указана на сайте издания.

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену. 1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

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