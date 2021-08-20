Провайдеры начали блокировать сайт издания “Страна”
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“Страну” начали блокировать. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров уже отключает. Хотя указа президента еще нет”, – говорится в сообщении.
Блокирование “Страны” в Украине подтверждают журналисты и читатели издания “ГОРДОН”.
У некоторых пользователей в Украине пропал доступ к сайту “Страна”. Скриншот: strana.ua
В частности, доступа к сайту “Страны” не имеют клиенты следующих провайдеров:
“Нитроком” (Одесская область);
EuroLink (Житомирская область);
McLaut (Черкассы и Черкасская область);
“МегаКом” (Тернопольская область);
“Союз телеком” (Днепр);
“Бест” (Киевская область);
Bilink (Киев);
“Ланет”.
В то же время, пользователи интернет-провайдеров “Триолан”, “Укртелеком”, “Киевстар”, Ipnet (Киев) сообщили “ГОРДОН”, что сайт “Страна” открывается, как и прежде.
Контекст:
Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа ввел персональные санкции.
“На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении [главреда “Страны”] Гужвы Игоря Анатольевича. В данном списке еще два аффилированных с ним лица, которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны”, – сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Он назвал физических лиц и предприятия, которые связаны с Гужвой – Галина Солнцева и Любовь Лукашина, ООО “Ласмак”, ООО “Маджери” и ООО “Смарт медиа”. “Относительно перечисленных лиц и предприятий введен полный пакет санкций”, – отмечал Данилов.
ООО “Ласмак” является учредителем “Страны”, информация об этом указана на сайте издания.
22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену. 1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.
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