 

Провайдеры начали блокировать сайт издания “Страна”

20.08.2021, 23:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Страну” начали блокировать. Из разных городов сообщают, что часть провайдеров уже отключает. Хотя указа президента еще нет”, – говорится в сообщении.

Блокирование “Страны” в Украине подтверждают журналисты и читатели издания “ГОРДОН”.

У некоторых пользователей в Украине пропал доступ к сайту “Страна”. Скриншот: strana.ua

В частности, доступа к сайту “Страны” не имеют клиенты следующих провайдеров:

“Нитроком” (Одесская область);
EuroLink (Житомирская область);
McLaut (Черкассы и Черкасская область);
“МегаКом” (Тернопольская область);
“Союз телеком” (Днепр);
“Бест” (Киевская область);
Bilink (Киев);
“Ланет”.

В то же время, пользователи интернет-провайдеров “Триолан”, “Укртелеком”, “Киевстар”, Ipnet (Киев) сообщили “ГОРДОН”, что сайт “Страна” открывается, как и прежде.

Контекст:

Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании 20 августа ввел персональные санкции.

“На сегодняшний день мы предложили ввести санкции в отношении [главреда “Страны”] Гужвы Игоря Анатольевича. В данном списке еще два аффилированных с ним лица, которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны”, – сообщал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Он назвал физических лиц и предприятия, которые связаны с Гужвой – Галина Солнцева и Любовь Лукашина, ООО “Ласмак”, ООО “Маджери” и ООО “Смарт медиа”. “Относительно перечисленных лиц и предприятий введен полный пакет санкций”, – отмечал Данилов.

ООО “Ласмак” является учредителем “Страны”, информация об этом указана на сайте издания.

22 июня 2017 года Гужву задержали в Киеве по подозрению в вымогательстве $10 тыс. за неразмещение материалов, компрометирующих нардепа от Радикальной партии Дмитрия Линько. 24 июня Гужву взяли под стражу с альтернативой залога в 544 тыс. грн. 27 июня он вышел из Лукьяновского СИЗО в Киеве, а 31 января 2018 года выехал в Вену. 1 октября 2018 года Гужва заявил, что австрийские власти предоставили ему политическое убежище.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.10 / Температура воды в Атлантическом океане рекордно высокая за последние 2900 лет – исследование

04.07 / Иран угрожает ответить ударом на кибератаку

13.05 / В четырех облцентрах Украины школьники продолжат обучение летом

20.03 / Гулявшего по рельсам «красноармейца» задержали в метро Москвы

17.02 / Полиция открыла пять дел против стоматолога из Ровно, которая била и душила детей. Она отказалась признать свою вину

16.03 / В Кремле назвали “мифом” заявления о новом мирном плане по Донбассу

10.05 / Журавский: Суды в Украине по определению не подчиняются президенту, но Зеленский не останавливается в наступлении на судебную ветвь власти

15.06 / Daily Mail – Джонсон призвал НАТО противостоять Китаю, поглядывать за Россией и не доводить до новой холодной войны

19.11 / В марте 2021 года на орбите начнет работать японский спутник-мусоросборщик

19.05 / SRF – в палестинско-израильском конфликте появился новый игрок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика