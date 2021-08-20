Все остаются в восторге, когда пробуют это сочетание: готовим ароматную консервацию из помидоров и слив (рецепт)

Одна из самых вкусных зимних заготовок – это консервация из помидоров. Способов приготовления – огромное количество. Например, можно закатать томаты вместе со сливами. Сочетание кажется необычным, но вкус получается гармоничным. Дополнительные ингредиенты в виде приправ придают заготовке остроту и ароматные нотки.

Подавать томаты со сливами можно с картофелем, мясными и овощными блюдами. Такая закуска будет уместна и на праздничном столе – гости наверняка будут от нее в восторге.

Ингредиенты

На трехлитровую банку нужно взять:

1 кг помидоров;500 г слив;1 головку репчатого лука;5 зубчиков чеснока;10-15 горошин черного перца;3-5 горошин душистого перца;горький перец (по вкусу);1 пучок петрушки;2 шт. гвоздики;3 листа черной смородины;1 лавровый лист;100 мл столового уксуса (9 %);60 г соли;120 г сахара.

Количество приправ можно изменять по своему вкусу.

Подготовка помидоров и слив

Для закатки выбрать спелые, но крепкие экземпляры. Помидоры для заготовки желательно взять небольшие, примерно одинакового размера. Что касается слив, лучше всего подойдут кислые или кисло-сладкие. Если используются плоды сладких сортов, можно убавить количество сахара.

Способ приготовления

Трехлитровые банки предварительно вымыть с содой и простерилизовать удобным способом (в духовке или над паром). Металлические крышки прокипятить в течение пяти минут.

Помидоры и сливы нужно тщательно вымыть под проточной водой.

На дно каждой емкости положить пучок петрушки, листья смородины, зубчики чеснока, черный и душистый перец, кусочки горького перца, гвоздику, лавровый лист.

Затем положить несколько помидоров и несколько слив. Продолжать укладывать, чередуя слои томатов и слив, пока банка не наполнится.

Лук репчатый нарезать полукольцами и положить сверху.

Вскипятить воду в кастрюле и вылить ее в банки.

Прикрыть емкости стерильными крышками и оставить на 15 минут, чтобы содержимое как следует прогрелось.

Через четверть часа воду слить в кастрюлю и поставить на огонь.

В каждую банку высыпать сахар и соль, а также добавить уксус.

Воду в кастрюле довести до кипения и разлить в банки. Закатать их с помощью машинки и сразу перевернуть вверх дном. Проверить, нет ли на дне нерастворившегося сахара и укутать одеялом или пледом. Оставить в таком виде до полного остывания.

На следующий день снять одеяло и перевернуть банки. Заготовка получится яркой, поскольку рассол поменяет свой цвет за счет слив.

Банки можно отправлять в кладовую или погреб на зимнее хранение.