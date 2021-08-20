 

“Вернула или забрал?”: в сети гадают, откуда у Алекса Родригеса тот самый красный кабриолет

20.08.2021, 23:14, Разное
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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались уже четыре месяца назад, но отголоски их разрыва доносятся до нас до сих пор. В день рождения своего нынешнего партнера Бена Аффлека Джей Ло отписалась от своего бывшего жениха в Instagram и удалила из ленты все фото с ним (ну, или как минимум скрыла). Не сжалилась 52-летняя певица даже над их совместными кадрами с дочерьми Алекса – Наташей и Эллой. 

Теперь же в социальных сетях обсужают другую “пасхалку”, только уже со стороны 46-летней звезды бейсбола. Накануне Алекс опубликовал в Instagram фото, на котором он сидит на капоте красного автомобиля. Почти что всем он напомнил тот самый спорткар Porsche, который Алекс подарил Дженнифер на ее 50-летие два года назад.

А это не та ли красная машина, которую он купил Джей Ло?

Жестокий. Позирует с машиной, которую подарил Джен на день рождения.

Похоже, Дженнифер оставила не только тебя, но и красную машину, – пишут пользователи под фото.

И пока одни гадают, чьей была эта инициатива – Лопес сама захотела вернуть дорогой подарок бывшему, или Родригес запросил подаренного железного коня обратно, – другие напоминают о баснословном состоянии обоих и считают, что каждый из них может вместо обеда купить себе не один такой автомобиль.

Алекс РодригесДженнифер Лопес

Впервые о том, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расстались, заговорили в марте этого года. Звезды начали встречаться около четырех лет назад, два года назад отпраздновали помолвку, после чего в их отношениях наступило затишье. И вот в середине апреля они выпустили совместное заявление, что расстаются друзьями. Но дружить им пока не очень удается: помимо автомобилей они собрались делить даже бизнес.

Сейчас Дженнифер встречается с Беном Аффлеком. Они были вместе в начале 2000-х и, по слухам, даже обручились, но до алтаря так и не дошли. Спустя 17 лет, когда Лопес рассталась с Родригесом, поползли слухи о том, что бывшие влюбленные снова вместе. Долгое время даже снимки папарацци не могли убедить скептиков, но только когда они стали Instagram official, все поверили, что бывшие возобновили роман.



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