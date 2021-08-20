Названа причина переноса запуска спутников OneWeb с Байконура

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи компании OneWeb с космодрома Байконур перенесли по просьбе «европейских коллег», сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «у европейских коллег возникли проблемы» с программным обеспечением наземной системы управления и контроля спутников. Они сообщили о проблемах и попросили российскую сторону «прервать предпусковую программу операций».

Роскосмос сообщил, что «Союз», разгонный блок и космические аппараты находятся в стабильном и безопасном состоянии. Стартовый комплекс приводится в исходное состояние.

Напомним, заказчиком пуска выступает французская компания Arianespace. Пуск ракеты «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb перенесли на 21 августа. Ракета должна была стартовать с космодрома Байконур 20 августа в 01.23 мск.