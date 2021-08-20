 

Недельное падение цен на нефть стало сильнейшим более чем за год

20.08.2021, 23:08, Новости дня
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Снижение цен на нефть, которое длится уже семь торговых сессий подряд, стало сильнейшим с октября, свидетельствуют данные торгов.

Так, в пятницу стоимость Brent снизилась на 1,9% до 65,18 доллара за баррель, WTI – на 2,15%, до 62,32 доллара. За неделю цена Brent упала на 7,7%, WTI – на 8,9%. В октябре цены снижались на 10%, в первую неделю августа – на 7,5%, передает РИА «Новости».

Напомним, на рынке преобладали опасения за восстановление спроса, вызванные вновь наблюдающимся ростом заболеваемости коронавирусом. Эти опасения подкрепили слабые данные статистики по Китаю. Дополнительное давление оказало укрепление доллара, который достиг мартовского максимума.



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