“Это так классно – гордиться своим близким человеком каждую секунду”. Навальная написала пост про мужа

“Год действительно вышел непростым, но я была убеждена раньше и убеждена сейчас: конечно, добро победит зло. Алексей не дает в этом усомниться, и это так классно – гордиться своим близким человеком каждую секунду”, – отметила она.

Навальная подчеркнула, что ощущает колоссальную поддержку людей, это дает ей надежду, что “все обязательно будет хорошо”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлия Навальная (@yulia_navalnaya)

Сегодня в трех западных изданиях – The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde – была опубликованаколонка Навального. В ней политик заявил, что российская коррупция помогла ему выжить.

Находившаяся 20 августа с визитом в России канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что потребовала от президента РФ Владимира Путина освободить Навального.

Контекст:

Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа 2020 года из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента России Владимира Путина. C августа Навальный проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу “Ив Роше”, в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С февраля он находится в колонии во Владимирской области РФ, в городе Покров.

—