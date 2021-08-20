Телеканал “Дождь” стал в РФ “иностранным агентом”

Главред “Дождя” Тихон Дзядко заявил в интервью другому в РФ СМИ-иноагенту – изданию “Медузе”, что работа редакции телеканала от этого не изменится – “как работали все 11 лет, так и будем продолжать”.

“Мы с вами живем в России. Мы видим, что происходит вокруг. Понятно, что мы все ожидаем всего, – подчеркнул Дзядко. – Настрой [у редакции] сейчас выйти в эфир и продолжать работать так, как мы работали. Понятно, что это решение вносит определенные коррективы, связанные с маркировками. Ну что ж, придется это принять”.

Кроме “Дождя” в список добавили издание “Важные истории” (юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии), его главного редактора Романа Анина и пятеро журналистов – Романа Шлейнова, Олесю Шмагун, Дмитрия Великовского, Алесю Мараховскую и Ирину Долинину.

“Важные истории” в Telegram отметили, что “не скрывали от читателей, что зарегистрированы за границей”, чтобы “не превратиться, подобно российским государственным СМИ, в информационную обслугу власти, которая лает, когда ей это прикажут”.

“А что касается самого списка иноагентов, то в нем уже столько приличных людей и изданий, что не находиться в нем просто неприлично”, – говорится в сообщении издания.

Контекст:

Закон об иностранных агентах приняли в России в 2012 году. Любая некоммерческая организация или общественное движение могут быть внесены в список агентов, если они получают финансовую поддержку из-за рубежа и ведут политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены.

Попавшие в реестр организации должны периодически отчитываться о своей финансовой деятельности, а также указывать в интернете и во всех публикациях в СМИ, что они являются иностранным агентом. Нарушения могут привести к миллионным штрафам.

В ноябре 2017 года в России принят закон, который позволяет признавать иностранными агентами средства массовой информации, получающие финансирование из-за рубежа.

В список иностранных агентов РФ сейчас входит 18 юрлиц, среди СМИ – “Голос Америки”, “Радио Свобода”, “Крым.Реалии”, “Настоящее время”, “Медуза”.

В России иностранными агентами также могут признать физическое лицо, которое распространяет материалы СМИ-иноагентов или участвует в их создании, а также получает деньги или имущество из‑за рубежа либо от российских юрлиц, финансируемых из иностранных источников. В списке Минюста РФ – 25 физлиц “иноагентов”.

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