 

Стала известна причина смерти звезды фильма “Убить Билла”

20.08.2021, 23:02, Новости дня
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Артисту было 82 года, сообщило Daily Mail. Он ушел из жизни 19 августа в больнице города Кимицу в Японии.

Контекст:

Синъити “Сонни” Тиба родился 23 января 1939 года в крупном портовом городе Фукуока в семье военного летчика-испытателя. Поступил в Японский университет физической культуры, увлекся карате и со временем получил черный пояс.

В начале 1960-х он дебютировал в кино. Популярность ему принесла картина “Уличный боец” 1974 года. За 50-летнюю кинокарьеру Тиба снялся в более чем 125 фильмах, в которых выступал не только как актер, но и как постановщик боевых сцен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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