 

В Украину прибыл патриарх Варфоломей. Это первый его визит после предоставления томоса ПЦУ

20.08.2021, 23:02, Новости дня
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В аэропорту Борисполь Варфоломея встретил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и иерархи церкви, глава правительства Денис Шмыгаль и другие официальные лица.

Епифаний поприветствовал Варфоломея в Украине. Тот ответил, что рад прибыть в Украину по приглашению предстоятеля ПЦУ, а также – президента Украины Владимира Зеленского.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/4283131018429673

Шмыгаль сообщил в Telegram, что Варфоломей примет участие в мероприятиях, посвященных 30-й годовщине независимости Украины.

“Лично поздравил в Украине вселенского патриарха Варфоломея. Символический и важный визит для нашего государства. Делегация Вселенского патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине восстановления нашей независимости. Поблагодарил за поддержку, которая предоставляется Украине и украинскому народу с стороны его Святейшества”, – написал премьер-министр.

Епифаний написал в Facebook, что это третий визит Варфоломея в Украину в качестве вселенского патриарха, но первый с тех пор, как ПЦУ получила томос об автокефалии.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/395184085309452

Как сообщали ранее в ПЦУ, 21 августа состоится 21 августа в 10.00 состоится благодарственная молитва вселенского патриарха в Михайловском Златоверхом соборе по случаю прибытия в Украину, а 22 августа он и Епифаний возглавят литургию в Софийском соборе.

В пресс-службе Вселенского патриархата сообщили, что Варфоломей будет в Украине с 20 по 24 августа.

Контекст:

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле. Интронизация Епифания состоялась 3 февраля 2019 года.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает 15-е место.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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