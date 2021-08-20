 

Макрон поговорил с Путиным по телефону и вновь призвал его освободить Навального

20.08.2021, 22:22, Разное
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Кремль об этом умолчал.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал своего российского коллегу Владимира Путина освободить из колонии политика Алексея Навального, который оказался за решеткой после того, как Симоновский суд Москвы заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. О темах, которые лидеры двух стран затронули в ходе своего телефонного разговора, рассказала пресс-служба Елисейского дворца.

О Навальном Макрон заговорил накануне 20 августа: в этот день год назад оппозиционеру стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск-Москва. Позже он впал в кому: Организация по запрещению химического оружия выяснила, что политик был отравлен боевым нейро-паралитическим веществом из группы «Новичок». После длительной реабилитации в Берлине Навальный вернулся в Москву, где его сразу же задержали, а позже отправили в колонию по ходатайству ФСИН.

При этом пресс-служба Кремля не стала сообщать, что французский и российский лидеры беседовали о Навальном. «Обсужден ряд других региональных сюжетов, касающихся в том числе Африканского континента», — говорится на сайте российского президента.

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Макрон и Путин также обсудили ситуацию в Афганистане, эвакуацию оттуда мирных жителей, права женщин и борьбу с международным терроризмом. В ходе беседы, которая длилась более полутора часов, французский президент выразил озабоченность в связи с возобновлением напряженности в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Политики также затронули и тему Украины.

«Макрон также выразил пожелание, чтобы российские парламентские выборы в сентябре прошли в соответствии с критериями ОБСЕ», — добавили в Елисейском дворце.

Сегодня Владимир Путин будет беседовать с еще одним западноевропейским лидером: в Москву приедет Ангела Меркель, чтобы провести последние переговоры с президентом РФ в статусе канцлера Германии. По данным СМИ, политики обсудят ситуацию в Афганистане и проект «Северный поток-2».

Источник: Новая газета



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