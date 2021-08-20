Анджелина Джоли завела страницу в Instagram: о чем первый пост

Последняя крепость пала: Анджелина Джоли теперь в Instagram! Пару часов назад 46-летняя актриса зарегистрировала свой аккаунт под ником @angelinajolie (который уже обрел заветную синюю галочку), на который на данную минуту подписалось уже более 2 миллионов человек. На этот шаг Джоли решилась спустя два года после создания личного YouTube-канала.

Первый пост многодетная мама, филантроп, общественный деятель и посол доброй воли ООН (с 2001 года) посвятила девочке-подростку из Афганистана, где 15 августа власть захватило движение “Талибан”, запрещенное на территории РФ. Она опубликовала фото ее письма, написанного от руки, в котором девочка рассказывает, как изменилась ее жизнь за эти дни, и просит о помощи.

Сейчас народ Афганистана теряет возможность общаться в соцсетях и свободно самовыражаться. Я присоединилась к Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто борется за свои базовые человеческие права по всему миру, — сопроводила Анджелина письмо своим обращением.

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Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolie)

Напомним, общественная работа Джоли давно и тесно связана с проблемой мигрантов: она как никто в курсе, каково реальное положение вещей в странах Ближнего Востока, Южной Америки и Африки. Актриса совершила множество поездок в лагеря беженцев, находящиеся в Бангладеш, Турции, Перу, Мальте, Ливане, Иордании, Сирии и других странах. В июне она посетила лагерь беженцев из Венесуэлы, а в апреле приняла участие в заседании Генассамблеи всемирной организации, посвященной миротворческим операциям в мире. Также в июне 2018-го Анджелина в качестве посла доброй воли ООН посетила иракский город Мосул, пострадавший во время боевых действий.

Анджелина Джоли в лагере беженцев в Венесуэле

Анджелина Джоли в Мосуле