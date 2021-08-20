Политика: Прощальный визит Меркель в Россию оказался смазанным

Ангела Меркель провела последние переговоры с Владимиром Путиным в качестве канцлера ФРГ. Помимо ситуации на Украине и в Афганистане, лидеры говорили о «Северном потоке – 2» и блогере Навальном. В экспертной среде считают, что Меркель упустила хорошую возможность сосредоточиться на позитивных аспектах двустороннего сотрудничества и прийти к компромиссу по украинской проблематике.

В пятницу президент Владимир Путин провел в Кремле переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Для нее это был последний визит в Россию в качестве главы Германии. После сентябрьских выборов в Бундестаг она уйдет в отставку. Встреча не предполагала подписания официальных документов, однако повестка была насыщенной. Перед переговорами канцлер возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в разных областях, и ключевые проблемы внешней политики. Особый акцент – реализация буксующих Минских соглашений, поскольку в это воскресенье Меркель посетит Киев и проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Встреча началась с небольшого курьеза. У Меркель зазвонил мобильный телефон, однако Путин сделал вид, будто бы не заметил произошедшего и спокойно продолжил свою речь. В блогосфере по этому поводу шутили, мол, что канцлеру мог позвонить супруг, Зеленский или даже президент США Джо Байден.

Переговоры продлились около трех часов, после чего лидеры выступили на совместной пресс-конференции. Путин попросил Меркель в ходе визита в Киев повлиять на украинское руководство для выполнения всех обязательств по Донбассу, потому что «руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации». Также Путин выразил надежду на то, что Москве удастся продолжить диалог по урегулированию в Донбассе с новым руководством Германии.

Кроме того, российская сторона, заверил Путин, выполнит все свои обязательства по контракту на транзит газа через территорию Украины. А что касается строительства газопровода «Северный поток – 2», то «15 километров осталось по морю». «Все, можно считать, что это близится к завершению», – сообщил президент. Путин также отметил, что его взгляды не всегда совпадали с мнением Меркель, но их диалог был нацелен на результат и поиск компромисса, «на решение самых сложных вопросов».

Меркель, в свою очередь, приветствовала переговоры между Россией и ФРГ. «Мы на сегодняшний день очень рады, что между нами идет диалог и этот диалог конструктивный», – отметила канцлер. При этом она потребовала освободить блогера Алексея Навального, который ранее проходил курс лечения в Германии. На это Путин ответил, что приговор не имеет никакого отношения к политике. Блогер осужден за криминальные правонарушения, поэтому «никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона».

Вдобавок российский лидер прокомментировал смену власти в Афганистане, где в Кабул вернулись члены террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ). «Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства», – сказал президент, призвав воспрепятствовать проникновению террористов в сопредельные с Афганистаном страны.

Немецкий политолог Александр Рар признался, что у него была надежда на то, что Меркель использует визит с целью выйти на позитивные аспекты сотрудничества между Германией и Россией. «Мне казалось, что она постарается отодвинуть на второй план конфликты, связанные с темой прав человека и постлиберальными ценностями, чтобы обсудить более важную для Германии и РФ повестку дня. Однако, к сожалению, ничего конструктивного от Меркель я не услышал. Визит получился смазанным», – отметил Рар. Его удивил тот факт, что Меркель о Навальном говорила больше, чем о ситуации в Афганистане.

«Мне кажется, она играла на свою публику в Германии, для которой важно, чтобы Россию ругали за якобы несоблюдение прав человека. Если бы Меркель придерживалась исключительно дружелюбного тона, то, думаю, ее бы за это раскритиковали в Берлине», – заметил Рар.

По его словам, немцы еще не осознали, что вопросы Ближнего Востока, которые сопряжены с миграционным кризисом, нужно решать вместе с Россией. «Путин во время пресс-конференции пытался вернуться к этому вопросу. Однако Меркель все равно переходила на тему прав человека», – отметил политолог.

«Более того, Меркель хотела показать американцам, что выполняет свои обещания в части договоренностей по транзиту газа через Украину и продолжает защищать интересы Киева в вопросах энергетики», – продолжил Рар. Канцлер ФРГ и президент РФ также обсудили выполнение Минских соглашений, добавил политолог. «Но в целом эта встреча меня разочаровала», – констатировал Рар.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов убежден, что ждать от переговоров исторического прорыва не стоило, потому что канцлер превратилась в «хромую утку» в связи с предстоящей отставкой. «Меркель подводила итоги своей работы, в том числе – по российскому направлению, поскольку позиция Берлина была определяющей для отношений Европы с Москвой», – считает Кортунов.

Встреча вновь подтвердила разные точки зрения Берлина и Москвы на украинский вопрос. Эксперт выразил уверенность, что с момента прихода Меркель к власти в 2005 году РФ больше потеряла, чем приобрела. «Хотя не во всех потерях можно винить только немецкого лидера. Тут вмешались и объективные процессы. Например, смена поколений германской политической элиты. Если для Меркель роль нашей страны в объединении Германии и в победе над фашизмом – это часть личного опыта, то для нового поколения немецкой элиты это уже история: они не считают, что Германия что-то должна России», – считает Кортунов.

До прихода Меркель к власти именно Германия была основным экономическим партнером России, а сейчас эта роль закреплена за Китаем. Политолог уверен, что Путину было легче работать с предыдущим канцлером Герхардом Шредером благодаря схожести характеров.

Впрочем, Берлин «по-прежнему остается самым близким партнером Москвы в Европе». А новая повестка двусторонних отношений будет обсуждаться с преемником Меркель. Помимо «Северного потока – 2», Украины и климатической повестки у РФ с Германии есть перспективы взаимодействия в сфере IT, трансграничного сотрудничества и вопросах по Сирии и Афганистану.

В то же время украинские политические элиты, несомненно, замерли в ожидании результатов встречи в Москве,

указывают эксперты. «Думаю, Путин должен был сказать Меркель, что даже при всей экономической обоснованности, заключать новый контракт на транзит газа через страну, которая называет Россию «агрессором» и «оккупантом» – нельзя», – предположил киевский политолог Михаил Погребинский.

Он напомнил, что Путин и Меркель – давние партнеры, которые понимают друг друга с полуслова. Поэтому немецкий лидер должна осознавать, что при нынешнем отношении официального Киева к РФ и при тех законах, которые принимаются в Киеве и о которых неоднократно говорил Путин – Украине не приходится рассчитывать на новый контракт по транзиту газа.

«Но сказать об этом прямо они не могли. Поэтому характер договоренностей лидеров двух стран будет понятен после того, как Меркель посетит Киев, и по дальнейшему поведению украинских властей по принципиальным для Москвы вопросам», – резюмировал Погребинский.

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