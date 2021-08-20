 

Комплексы «Бук» и «Панцирь» уничтожили 22 израильские ракеты в Сирии

20.08.2021, 22:14, Новости дня
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Используя комплексы российского производства «Бук-М2Э» и «Панцирь-С», сирийские ПВО уничтожили 22 ракеты, выпущенные Израилем, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Как рассказал Кулить, около 23.00 19 августа шесть тактических истребителей ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана нанесли удар 24 управляемыми ракетами по сирийским провинциям Риф Дамаск и Хомс, передает ТАСС.

Кулить сообщил, что потерь среди сирийцев нет, ракетные удары также не привели к разрушению объектов инфраструктуры, передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль регулярно наносит ракетные авиаудары по Сирии, в основном по пригородам Дамаска. В четверг средства ПВО Сирии открыли огонь по воздушным целям над Дамаском, ракетные удары нанесли израильские ВВС из ливанского воздушного пространства.



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