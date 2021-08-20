Минобороны решило продемонстрировать НАТО силу «русского медведя»

Стратегические учения «Запад–2021» продемонстрируют странам НАТО, что не стоит беспокоить «русского медведя», сообщил замглавы Минобороны РФ Андрей Картаполов.

Оценивая военную активность НАТО в Европе, он заявил, что Москве показывают существование проекции военной угрозы. «Чтобы мы это чувствовали и понимали», – сказал он, отметив, что РФ «готова к этим намекам». Как заявил Картаполов, в ходе учений на территории РФ и Белоруссии Западу «еще раз попытаются показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», передает РИА «Новости».

Напомним, стратегические командно-штабные учения «Запад–2021» пройдут на территории РФ и Белоруссии в сентябре. Белоруссия озвучила сценарий учений «Запад–2021». В учениях будет задействовано около 200 тыс. военнослужащих, около 80 единиц авиатехники и 15 кораблей.