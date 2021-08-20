“Перепутали КГГА с Минкультом”. Кличко отреагировал на решение СНБО по усадьбе Барбана

20 августа СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.

“Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом… Варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6”, – пояснил Кличко.

По его словам, Минкульт три года “полностью игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия”. По мнению Кличко, из-за МКИП разрушается в Киеве Гостиный двор и другие “сотни объектов по всей стране”.

“Поднятой на СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию, – отметил мэр Киева. – Если Минкульт не способен, мы поможем.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/3018429438375589

Кличко пригласили на заседание СНБО 20 августа из-за развала архитектурного наследия Киева, говорил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Кличко заявлял, что не сможет присутствовать на заседании СНБО, так как находится в Черниговской области.

Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной на сегодняшнее утро, кандидатуры на место Кличко не было, так как “покупать билет на войну никто не хочет”.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.

Контекст:

В пятницу в Киеве в 5.00 строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века. Соответствующее видео опубликовал в Facebook активист Олег Симороз.

“Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на улице Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5.00 под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века”, – написал Симороз.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту самоуправства с застройкой усадьбы Барбана в Киеве.

Накануне в МКИП заявляли в Facebook, что “из-за бездействия киевской власти” столица “теряет несколько памятников архитектуры” – усадьбы Барбана и Осипа Родина.

“Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет”, – отмечали в ведомстве.

Глава Минкульта Александр Ткаченко снос дома Барбана в Киеве описал в Telegram двумя словами: ужас и стыд. “Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас – от понимания, к чему такой беспредел может привести”, – пояснил Ткаченко.

В ответ Кличко обвинил Минкульт и полицию в том, что они не предотвратили снос дома.

Усадьба титулярного советника Александра Барбана была построена в 1891 году. Это был одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой. Застройщик и владелец здания на улице Обсерваторной, 6 – ООО “Информационная группа “Агентство столичных сообщений”, писало LB.ua.

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