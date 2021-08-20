 

Кабмин назначил главу Бюро экономической безопасности

20.08.2021, 22:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Назначить Мельника Вадима Ивановича директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет”, – говорится в документе.

Распоряжением № 976-р правительство уволило Мельника с поста главы Государственной фискальной службы.

“Уволить Мельника Вадима Ивановича, назначенного по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с должности председателя Государственной фискальной службы Украины по собственному желанию”, – говорится в документе.

Ранее о назначении Мельника сообщали СМИ и нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Мельнику 49 лет. В 1994 году он окончил Харьковский военный университет по специальности – “радиотехнические средства”, а в 2000-м – Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “правоведение”.

Мельник озглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. С конца 2020 года возглавлял ГФС.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества с Белоруссией

14.05 / В США начали вакцинировать от COVID-19 подростков 12–15 лет

09.10 / Пелоси ставит под сомнение пригодность Трампа к работе

08.07 / Пекин выразил недовольство планами США разместить ракеты «на пороге» Китая

14.08 / Москвич признался в расчленении жены

21.06 / Марка Hyundai вывела на тесты обновленный кроссовер Palisade 2022 модельного года

21.11 / Das Erste – немецкая клиника «Шарите» срочно набирает дополнительный персонал для борьбы с коронавирусом

04.01 / Московская биржа открылась ростом

23.06 / Умер российский диктор Виктор Балашов, объявивший о полете Гагарина в космос

03.11 / Россия своими войсками присутствует в семи горячих точках мира, в том числе в Украине – Кравчук

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика