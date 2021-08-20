Кабмин назначил главу Бюро экономической безопасности

“Назначить Мельника Вадима Ивановича директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет”, – говорится в документе.

Распоряжением № 976-р правительство уволило Мельника с поста главы Государственной фискальной службы.

“Уволить Мельника Вадима Ивановича, назначенного по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, с должности председателя Государственной фискальной службы Украины по собственному желанию”, – говорится в документе.

Ранее о назначении Мельника сообщали СМИ и нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко.

Мельнику 49 лет. В 1994 году он окончил Харьковский военный университет по специальности – “радиотехнические средства”, а в 2000-м – Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности “правоведение”.

Мельник озглавлял следственное управление ГФС в 2014-2016 годах, а до этого занимал разные должности в структуре налоговой милиции. С конца 2020 года возглавлял ГФС.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.

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