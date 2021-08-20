 

SEC одобрила инициативу NASDAQ о введении требований к разнообразию советов директоров

20.08.2021, 22:00, Разное
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6 августа 2021 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения правил листинга NASDAQ. Теперь эмитенты обязаны раскрывать информацию о соблюдении принципа разнообразия в cовете директоров, а также то, как этот фактор учитывается при отборе кандидатов в этот орган.

NASDAQ выступает за то, чтобы в состав советов директоров компаний, которые имеют листинг на бирже, входила хотя бы одна женщина, а также представитель недопредставленных групп или ЛГБТ+. Компании, не соответствующие этому стандарту, будут обязаны публично объясниться, почему они не выполняют требования.

В случае, если требования все-таки не будут выполнены, компания получит от NASDAQ уведомление о несоответствии стандартам листинга, а также 45 дней на предоставление плана по восстановлению соответствия стандарту. Как только биржа рассмотрит этот план, она может предоставить компании до шести месяцев для проведения процедуры восстановления соответствия.

В отношении компании, отказавшейся от этого плана, выпустят решение о делистинге. Его можно обжаловать в судебном порядке. Отмечается, что компаниям нужно будет подать первые данные о соблюдении принципа разнообразия в совете директоров в 2022 году.



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