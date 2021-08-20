Мнение: Они сражнулись за таких.

Дочь изгнанного президента Афганистана Ашрафа Гани ведет роскошный образ жизни в Нью-Йорке, в то время как ее отец получил убежище в Дубае по "гуманитарным соображениям" после бегства из Афганистана на вертолете с 169 миллионами долларов наличными.



42-летняя Мариам Гани живет в лофте в роскошном кооперативе в бруклинском районе Клинтон Хилл, сообщает New York Post.

Художница и режиссер, которая родилась и выросла в Америке, как говорят, ведет богемный образ жизни, значительно отличающийся от того, который ведут женщины в Афганистане.

Во время интервью в 2015 году New York Times описала ее лофт как "карту ее многослойной личности": полки от пола до потолка заполнены книгами, вышитыми подушками, сделанными коллективом из Алеппо, Сирия, и ковром из Туркменистана, подаренным ей отцом. Ее холодильник украшен магнитами с мотивационными изречениями, а кухонные полки заставлены зелеными помидорами, которые она мариновала сама.

"Я – бруклинское клише", – сказала она в то время, комментируя свой образ жизни. Гани, которая говорит, что она "сердится, скорбит и ужасно боится за [свою] семью, друзей и коллег, оставшихся в Афганистане", призывает граждан США обратиться к своим выборным должностным лицам с просьбой остановить депортацию афганских беженцев и ускорить выдачу специальных иммиграционных виз.

Всем, кто зарегистрировался и проявил солидарность в последние дни: спасибо. Это очень много значит", – написала она, отметив, что "лихорадочно работает, чтобы сделать все возможное от их имени".

По ее словам, помимо обращения к выборным должностным лицам, люди могут сделать пожертвования или стать волонтерами в нескольких организациях, помогающих беженцам и перемещенным лицам.

Гани (на фото в своей квартире в 2015 году) отказался говорить с журналистами о продолжающемся захвате Афганистана и призывает американцев выступить в защиту афганцев, чья жизнь пострадала от восстания талибов.



Рула (вторая справа) и Ашраф Гани (второй слева) со своими детьми (Мариам Гани справа), ее покойной матерью и братом Риадом в 2012 году

Гани (на фото) родилась в Бруклине, выросла в пригороде Мэриленда и всю свою взрослую жизнь посвятила искусству и преподаванию.

Учреждения искусства и коалиции могут публично выступать за то, чтобы работники культуры были признаны "срочно находящимися в опасности при режиме талибов", – заявила Гани.

Она также призвала фонды, художественные учреждения и академические институты спонсировать миграцию находящихся в зоне риска художников, журналистов и активистов.

Ее работы были представлены в музеях по всему миру, включая Тейт Модерн в Лондоне, Гуггенхайм и МОМА в Нью-Йорке.

Она училась в Нью-Йоркском университете и Школе визуальных искусств на Манхэттене. В 2018 году она стала преподавателем в Беннингтонском колледже в Вермонте.

Гани выросла в изгнании и не могла поехать в Афганистан до 2002 года, когда ей было 24 года, согласно ее биографии в Гуггенхайме. Однако ее искусство часто вдохновлялось родиной ее семьи и ее мультикультурным воспитанием.

Ее отец, который начал работать на афганское правительство в 2002 году, недавно тайно бежал из Афганистана, когда талибы захватили столицу Кабул.

Посольство России в Кабуле сообщило в понедельник, что Ашраф Гани бежал из страны на четырех автомобилях и со 169 миллионами долларов в своем набитом наличными вертолете.

По сообщениям, ему пришлось оставить часть денег, так как все они не поместились.

Талибы в его овальном кабинете.

Исток.*** Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator ***

—