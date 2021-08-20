Мнение: Славный мудрый и любимый вождь

У историка Игоря Пыхалова в ЖЖ чудесное.

На солнце, сверкая штыками —

Пехота. За ней, в глубине, —

Донцы-казаки. Пред полками —

Керенский на белом коне.

Он поднял усталые веки,

Он речь говорит. Тишина.

О, голос! Запомнить навеки:

Россия. Свобода. Война.

Сердца из огня и железа,

А дух — зеленеющий дуб,

И песня-орёл, Марсельеза,

Летит из серебряных труб.

На битву! — и бесы отпрянут,

И сквозь потемневшую твердь

Архангелы с завистью глянут

На нашу весёлую смерть.

И если, шатаясь от боли,

К тебе припаду я, о, мать,

И буду в покинутом поле

С простреленной грудью лежать —

Тогда у блаженного входа

В предсмертном и радостном сне,

Я вспомню — Россия, Свобода,

Керенский на белом коне.

Леонид Каннегисер,

27 июня 1917, Павловск

https://pyhalov.livejournal.com/699492.html – цинк

Тут чудесна и медаль и автор стихотворного опуса. Тот самый Каннегисер, который убил Урицкого, чем спровоцировал принятие декрета о Красном терроре.

О месте гибели Урицкого есть старый, но не утерявший актуальности материал https://troitsa1.livejournal.com/177213.html

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