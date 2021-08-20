 

Мнение: Славный мудрый и любимый вождь

20.08.2021, 21:52, Разное
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У историка Игоря Пыхалова в ЖЖ чудесное.

На солнце, сверкая штыками —
Пехота. За ней, в глубине, —
Донцы-казаки. Пред полками —
Керенский на белом коне.

Он поднял усталые веки,
Он речь говорит. Тишина.
О, голос! Запомнить навеки:
Россия. Свобода. Война.

Сердца из огня и железа,
А дух — зеленеющий дуб,
И песня-орёл, Марсельеза,
Летит из серебряных труб.

На битву! — и бесы отпрянут,
И сквозь потемневшую твердь
Архангелы с завистью глянут
На нашу весёлую смерть.

И если, шатаясь от боли,
К тебе припаду я, о, мать,
И буду в покинутом поле
С простреленной грудью лежать —

Тогда у блаженного входа
В предсмертном и радостном сне,
Я вспомню — Россия, Свобода,
Керенский на белом коне.

Леонид Каннегисер,
27 июня 1917, Павловск

https://pyhalov.livejournal.com/699492.html – цинк

Тут чудесна и медаль и автор стихотворного опуса. Тот самый Каннегисер, который убил Урицкого, чем спровоцировал принятие декрета о Красном терроре.

О месте гибели Урицкого есть старый, но не утерявший актуальности материал https://troitsa1.livejournal.com/177213.html

Источник: Colonel Cassad



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