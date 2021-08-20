Муж устает на работе и весь негатив сбрасывает на жену: психолог рассказал, как сохранить отношения

На одном из сайтов в Интернете, рассматривающем вопросы, касающиеся проблем в отношениях, женщина обратилась к психологам с просьбой помочь ей в разрешении негативной ситуации, создавшейся в ее семье. Речь идет о том, что у ее супруга проблемы на работе, и он, приходя домой, весь негатив сбрасывает на жену.

С больной головы на здоровую

Женщина пожаловалась, что ее благоверный, уставая от проблем на службе, стал просто неузнаваем. Он постоянно злится, жалуется на жизнь и делает супруге замечания по поводу и без. Он придирается даже к ее позе, в которой она сидит в кресле. Мужчина сам чувствует себя неуютно и совсем не заботится о том, что при этом ощущают его близкие.

Пользовательница Сети отмечает, что прежде супруг всегда был весел и внимателен к ней, а сейчас его как будто подменили. Такая ситуация ее, конечно, не устраивает, и она сказала мужу, что не хочет быть рядом с ним, когда он находится в таком состоянии. Но он ответил, что ничего страшного не происходит, и его вторая половина реагирует на все слишком остро. Женщина спрашивает специалистов, как ей поступить в такой ситуации? Совет дали сразу три эксперта-психолога.

Джеймс Макконнахи

По мнению психолога, терпеть подобное отношение со стороны мужа – это не вариант. Ведь если позволить ему один, другой раз отнестись к вам неуважительно, это войдет в привычку, и ваша жизнь превратится в сплошное страдание. Дайте понять своему супругу: если ему нужна помощь, пусть он выражает это другим способом, не унижающим его вторую половину.

Ангарад Рудкин

Будучи уставшим, напряженным, раздраженным и критикуя вас, ваш партнер подсознательно высвобождает свои негативные чувства. Вам следует побеседовать с ним в тот момент, когда он будет расслаблен и у него будет хорошее настроение. Нужно вместе подумать о том, каким образом организовать его отдых, чтобы он смог отвлечься от проблем на работе. А также стоит обсудить, как помочь ему справиться с ситуацией.

Но при этом нужно вежливо, но твердо объяснить ему, что ему следует научиться управлять своими эмоциями. Каждый раз, когда он делает негативные комментарии в ваш адрес, подчеркивайте, что его поведение в отношении вас является несправедливым. Помните, что партнерские отношения не могут существовать без уважения. Если же ваш муж после этого не изменится, придется ставить вопрос ребром.

Руперт Смит

Безусловно, нужно помогать своему партнеру, протягивать ему руку помощи и сочувствовать. Однако вы не должны становиться для него “мальчиком для битья”. И не следует винить себя в том, что вы неспособны облегчить негативное состояние своего супруга. Вы совершенно правильно оцениваете ситуацию, написав, что она нездоровая и что вас не устраивает несправедливая критика. Объясните мужу, что ему нужно найти другой, более достойный способ выпускать пар.