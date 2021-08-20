Маленькие писюндрики Седлоковой – Личное мнение

Все привыкли ржать на тупостью Анечки Седлоковой. Мол, недалёкого ума женщина, всё время только рожает и вечно несёт какую-то изо рта фигню.

«К сожалению, не знакома с такой проблемой, как маленькие писюндрики», — заявила 38-летняя Анна.



Интересно, какой там в этот раз членик — снова большой? Фото: Соцсети

Хочу развеять миф о глупости Анны.

Услышав заявление о малых писюндриках, многие тупо проржались. Почему не встречала? Почему к сожалению?

План Анны же в том, что она никак не обижает бывших. Встречает. Рожает. Живёт на их алименты.

Представьте реакцию любого мужчины, если бы про него сказали, что у него — проблема. Маленький писюндрик был — недостаточный, к сожалению. Так вот сразу после таких откровений недостаточными станут и алименты для Анечки.

Что важнее — малый писюндрик из прошлого, желание дёрнуть за членик или добрые финансовые отношения с бывшими?

Для Седлоковой ответ очевиден. После официального заявления Анны любой бывший муж или не муж гордо приосанился и решил, что его писюндрик, по авторитетному мнению, очень большой!

Мы все любим людей, которые говорят приятности. Мужчины это любят вдвойне. Какой бы глупой вам ни казалась Анечка, она всегда действует правильно. В своих интересах, наивно вытаращив на вас глаза.



Фото: Соцсети

А вот такие гопницы как Ивлева — или как там её? — требуют непонятно зачем по всем каналам большой член, чтобы глаза на лоб вылезли. Поэтому у Анечки всё хорошо в этой жизни с мужчинами, а у Настеньки — ну, у неё был безмерно талантливый малыш Элджей.

А теперь расскажите вы — встречали писюндрики? И как вам их размер — был достаточным? Говорили о писюндриках бывших кому-нибудь?

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