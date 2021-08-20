 

Боевики «Талибана» убили родственника журналиста Deutsche Welle

20.08.2021, 21:28, Разное
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Они искали самого репортера.

Боевики движения «Талибан»* убили близкого родственника журналиста Deutsche Welle и тяжело ранили другого его близкого родственника. Об этом сообщает само издание.

По данным руководства Deutsche Welle, сам журналист, которого искали боевики во время происшествия, уже находится в Германии. Остальные его родственники успели спастись и теперь вынуждены скрываться.

Это произошло на западе Афганистана. В окрестностях Кабула талибы также приходили с обысками в дома минимум трех сотрудников медиакомпании.

Генеральный директор DW Петер Лимбург считает, что боевики намеренно ищут журналистов издания. «Случившееся показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время», — сказал он.

DW совместно с другими СМИ в открытом письме призвали правительство Германии в экстренном порядке выдать визы журналистам, работавшим для немецких изданий, и их семьям, находящимся в Афганистане.

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Сегодня стало известно, что боевики «Талибана» в Афганистане разыскивают жителей страны, помогавших США и НАТО. Если человека найти не удается, то они угрожают убить или арестовать членов его семьи. В особой опасности находятся военные бывшего правительства, полицейские и те, кто работал на следственные органы свергнутого правительства.

15 августа талибы без боя взяли столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении полного контроля над территорией страны. На фоне происходящего президент Гани сложил свои полномочия и улетел в ОАЭ.

Бежать из страны решили и простые граждане: в аэропорту афганской столицы не прекращается давка. И американские войска, и талибы стреляли в воздух, чтобы разогнать людей. По данным Reuters, в результате этого коллапса погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе игрок юниорской сборной Афганистана по футболу Заки Анвари.

* признано террористическим и запрещено в РФ

Источник: Новая газета



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