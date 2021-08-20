СМИ: Кайли Дженнер снова беременна

Кайли Дженнер ждет второго ребенка! По крайней мере, в этом уверены источники издания Page Six, которое, по статистике, крайне редко ошибается в подобных вещах. Причем они поздравили с будущим пополнением не только 24-летнюю миллиардершу, но и ее экс-бойфренда рэпера Трэвиса Скотта. Они уверены, что отцом ребенка явлется именно он.

По данным инсайдеров, родные девушки уже в курсе ее беременности и поздравили ее с этим. Примечательно, что в пятницу днем СМИ цитировали любопытную фразу, брошенной Кейтлин Дженнер (отцом-трансгендером Кайли и ее сестер) во время очередного интервью в рамках предвыборной гонки за пост губернатора Калифорнии. В беседе с журналистом она сказала, что у нее “скоро появится 19-ый внук”, не называя при этом имен.

Кайли Дженнер и Сторми Вебстер

Напомним, первые слухи о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт расстались, появились в октябре 2019 года. Спустя несколько дней Daily Mail опубликовал видео, на котором Кайли ночью едет в отель, где расположена звукозаписывающая студия ее экс-бойфренда, рэпера Tyga. СМИ предположили, что у Кайли и Tyga было свидание. Позже реалити-звезда все опровергла и написала в соцсетях, что они с Трэвисом остались хорошими друзьями:

Трэвис и я в хороших отношениях, и сейчас мы сосредоточены на Сторми. Наша дружба и дочь – в приоритете.

Позже их всего несколько раз видели вместе: так, Кайли с дочкой посетила его выступление на музыкальном фестивале Astroworld, позже они вместе отметили ее день рождения – кадры, опубликованные Кайли, смотрите здесь. А сама девочка регулярно гостила у папы.

Но внезапно в середине июня этого года они вместе с дочкой посетили 72-й благотворительный вечер Parsons Benefit школы Парсонс в Нью-Йорке. Перед фотографами они не скрывали чувств, все время обнимались и держались за руки. Получая награду, Трэвис в своей речи поблагодарил и упомянул всех близких людей, в том числе Кайли и Сторми:

Сторми, я люблю тебя. Женушка, и тебя я тоже люблю!

Трэвис Скотт и Сторми

Сторми Вебстер

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт