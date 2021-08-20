 

Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Niletto и другие звезды на бранче HELLO! в рамках “Новой волны”

20.08.2021, 21:26, Разное
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Вчера в Сочи стартовал конкурс “Новая волна”, который продлится до 25 августа, а уже сегодня утром звезды, приехавшие на фестиваль, собрались в ресторане Anatolian Kebab отеля Radisson Blu Resort&Congress Centre. Тимур Родригез, Липа Тетерич, Ольга Бузова, Artik&Asti, Сергей Лазарев, Niletto, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие приветствовали друг друга и признавались – из-за жестких графиков и постоянных перелетов они чаще видятся буквально на бегу и рады возможности встретиться в неформальной обстановке на кофе. 

Одной из тем для обсуждения стал предстоящий концерт Димы Билана. Артист, которому в декабре исполнится 40 лет, уже начинает праздновать день рождения и сегодня на сцене в “Олимпийском парке” звезды будут петь самые известные его песни. 

Среди гостей бранча была звездная команда ледового шоу “Анна Каренина” – сейчас в Сочи с успехом идет прокат спектакля и весь город буквально увешан афишами. Оксана Домнина, Роман Костомаров, Александр Энберт, Максим Ставиский приглашали коллег из шоу-бизнеса и прессу на спектакль, а уходя, взяли с собой несколько журналов – в новом номере как раз вышла публикация об “Анне Карениной”. 

HELLO! объединяет – только в это утро в одном помещении можно было одновременно встретить звезд TikTok, Ольгу Бузову и Александра Розенбаума.

Я вижу, как все здесь загружены – саундчеки и съемки идут непрерывно, – сказала главный редактор Ольга Родионова. – Поэтому очень здорово, что герои журнала не изменяют традициям и каждый год находят время в своих плотных графиках на то, чтобы встретиться с редакцией и пообщаться друг с другом. И особенно приятно видеть, что всем им здесь комфортно. Такими и должны быть встречи друзей.

Сергей Лазарев и Ольга БузоваТимур РодригезОксана Домнина и Роман КостомаровArtik с женой РаминойГлавный редактор HELLO! Ольга РодионоваАлександр Розенбаум и Ольга БузоваСергей ЛазаревВаня ДмитриенкоAstiВладимир Помукчинский и NilettoКсюша Уфимцева, Zenia Dance, Katusha, Александр ГридинМари КраймбрериИван РигиниКатя ГусеваТимур СорокинСоздать настроение праздника помогла компания Wine ExpressТеона КонтридзеЛипа Тетерич и Эдгар ШабановФедеральный эксперт Artistry Анна Синица @sinitsa.official помогала звездам и гостям подготовиться к бранчу журнала HELLO!Бьюти-партнером мероприятия выступил бренд Artistry, подготовивший подарки для всех гостейОльга БузоваАнастасия Архипова и Екатерина Кузнецова, ArtistryЕвгения Карчевская и Александр Морозов, Wine ExpressАртем КачерЭдгар Шабанов и Владимир ПомукчинскийМаксим Ставиский и Албена ДенковаАнна Дими



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