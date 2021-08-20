 

В ЛНР сообщили о заминированных ВСУ дорогах в Донбассе

20.08.2021, 21:20, Новости дня
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Украинские военные заминировали дороги у населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения в Донбассе, заявили в Народной милиции ЛНР.

«Украинские войска продолжат установку минных заграждений на дорогах общего пользования, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье мирных жителей, а также представителей мониторинговой миссии», – цитирует офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Александра Мазейкина РИА «Новости».

Он отметил, что украинские военные поставили шесть противотанковых мин ТМ-62 на дороге около контролируемого ВСУ города Попасная и пять противотанковых мин поперек дороги в поселке Новотошковское.

По мнению ЛНР, эти мины поставили для препятствования мониторингу патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и недопущения фиксации нарушений украинских военных.

«Мы обращаемся к мирным жителям… (с призывом) быть предельно осторожными при передвижении по дорогам, особенно вблизи блокпостов ВСУ из-за значительного количества взрывных устройств, установленных украинскими боевиками», – сказал Мазейкин.

Ранее в ЛНР заявляли, что украинские военные провели обстрел территории республики противотанковыми ракетами.



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