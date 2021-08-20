 

В Минобороны усомнились в обещанном талибами снижении наркотрафика из Афганистана

20.08.2021, 21:20, Новости дня
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Афганский наркотрафик вырос со входом в страну группировки войск США и не снизится после ее ухода, сообщил начальник Главного военно-политического управления Минобороны РФ Андрей Картаполов.

«Талибы (представители запрещенного в РФ движения «Талибан» — прим. ВЗГЛЯД) обещали не выращивать опий в таких количествах. Хотя, как раз торговля опиатами давала им значительную часть их бюджета все это время. Трафик никуда не денется, он был, есть и будет, потому что слишком много людей заинтересованы в этом», – сказал Картаполов, отвечая на вопрос о возможном росте наркотрафика в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает ТАСС.

По его словам, при действии советского контингента в этой стране «особой торговли-то не было, все было под контролем».

Замминистра напомнил, что в Сирии штаты также нелегально добывают нефть. «В мутной воде, в обстановке хаоса легко обтяпывать темные делишки», — добавил замглавы военного ведомства.

Ранее министр обороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади заявил, что сопротивлению удалось отбить от талибов (запрещенное и признанное террористическим в РФ движение «Талибан) три района в одной из провинции.

Кроме того, глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла встретился со старейшинами и командирами единственной не подконтрольной талибам провинции Панджшер.

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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