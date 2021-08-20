В Минобороны заявили о возможности задействовать российских военных в Афганистане

Российская сторона может в случае необходимости задействовать определенные силы в Афганистане, сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости», – сказал генерал в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.