 

В Минобороны заявили о возможности задействовать российских военных в Афганистане

20.08.2021, 21:20, Новости дня
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Российская сторона может в случае необходимости задействовать определенные силы в Афганистане, сообщил заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов.

«Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости», – сказал генерал в эфире «Говорит Москва», передает РИА «Новости».

Многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Американский лидер Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.



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