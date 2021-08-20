Российские правозащитники изучают дело об убийстве афроамериканца в Сиэтле

Родители погибшего во время митинга в США Лоренцо Андерсона подали в суд на полицию и власти города, обвинив их в причастности к убийству молодого человека.

Лоренцо был убит Марселем Лонгом, который выстрелил в 19-летнего чернокожего парня несколько раз во время митинга. Несмотря на просьбы людей, сотрудники пожарной не оказали своевременную помощь подростку, сославшись на отсутствие разрешения от полиции. Полицейские же заявили, что у них не было возможности добраться до Андерсона из-за митинга. Пострадавшего доставил в больницу один из прохожих. Согласно заявлению медиков, молодой человек скончался еще до приезда в госпиталь.

Марселя Лонга арестовали летом 2021 года, однако он не признал себя виновным. Родители погибшего молодого человека обратились в суд, заявив, что полиция не приняла должных мер для спасения их сына.

Правозащитный Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), созданный при поддержке российского предпринимателя Евгения Пригожина, объявил на официальной странице Telegram, что изучает дело Лоренцо Андерсона. Правозащитники ФБР направили обращения к властям США с требованием разъяснить официальную позицию по данному делу. Кроме того, активисты выразили соболезнования семье погибшего и готовы оказать им правовую и информационную помощь.