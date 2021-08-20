Документацию по усадьбе Барбана, которую разрушили в Киеве, одобрил Минкульт – СМИ

В обнародованных документах за подписью замминистра культуры Тамары Мазур компании “Информационная группа Агентство столичных сообщений” дано разрешение на земляные работы на Обсерваторной, 6. Заместитель министра культуры подписала, согласно опубликованным фотокопиям, согласование для застройщика историко-градостроительного обоснования на объект и проектную документацию. Также агенство опубликовало справку от директора Института археологии, который сообщил, что на этой территории нет объектов, которые бы представляли интерес для историков.

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Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com



Фото: ukranews.com

Об ответственности Министерства культуры за уничтожение усадьбы Барбана заявил сегодня мэр Киева, глава партии УДАР Виталий Кличко.

“Здание, которое было варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6”, – цитируют Кличко “Українські новини”.

Городской голова считает, что для того, чтобы другие объекты культурного наследия Киева не были уничтожены, Министерство культуры должно рассмотреть представление КГГА.

“Обращаюсь в Министерство культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года”, – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что недавно городские власти отреагировали на обращение местных жителей, которые выступали против застройки усадьбы Барбана, и созвали по этому вопросу комиссию, но представители застройщика на заседание не пришли.

Контекст:

20 августа около 5.00 в Киеве строительная техника уничтожила здание конца XIX века на улице Обсерваторной в Киеве, известное как “усадьба Барбана”, сообщало агентство “Интерфакс-Украина”.

Крышу дома начали разбирать 19 августа вечером, писали “Ґрати”. Против сноса выступили активисты, двоих из них задержали, но после составления административных протоколов отпустили.

Усадьба Барбана – это здание конца XIX века, на его месте застройщик собирается возвести 12-этажный жилой комплекс, пишет НВ.

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