СНБО просит выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины

“У нас есть четкое понимание, как до 2031 года будет развиваться наш флот. На приобретение необходимых сегодня Военно-морским силам технических средств мы просим у Верховной Рады и Кабинета Министров еще дополнительно 960 млн грн. в этом году”, – заявил Данилов.

Он также сообщил, что до 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения более 200 млрд грн.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

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