 

СНБО просит выделить 960 млн грн для Военно-морских сил Украины

20.08.2021, 21:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“У нас есть четкое понимание, как до 2031 года будет развиваться наш флот. На приобретение необходимых сегодня Военно-морским силам технических средств мы просим у Верховной Рады и Кабинета Министров еще дополнительно 960 млн грн. в этом году”, – заявил Данилов.

Он также сообщил, что до 2031 года Украина потратит на развитие ракетного вооружения более 200 млрд грн.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. По его словам, в Украине создается инфраструктура для строительства малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз, строительство первой, по его словам, уже скоро начнется в Бердянске.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.02 / Универсал Porsche Taycan Cross Turismo покажут в марте

16.01 / Нурмагомедов не исключил возвращения в UFC

30.06 / ЕС попытался уговорить ЦАР отказаться от российских военных советников

28.09 / Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

12.08 / Федун рассказал об изменениях в системе судейства российского футбола

24.07 / Пророссийские боевики в Луганской области вывели на полигон гаубицы и танки – штаб ООС

16.07 / Канье Уэст передумал и стал кандидатом в президенты США

18.07 / Производители мяса в США начали очищать воздух на производствах

13.05 / НСЖУ призвал снять с рассмотрения Рады проект закона о медиа

22.07 / Эксперты объяснили, почему Зеленский исполнил требование террориста на русском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика