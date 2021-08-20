Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против российских трубопроводов по экспорту энергоносителей

В письме к председателям Палаты представителей и Сената Байден заявил, что указ “является ответом на определенные проекты российских трубопроводов, направленные на расширение влияния России на энергетические ресурсы Европы, которые ослабят европейскую энергетическую безопасность, включая безопасность Украины и восточного фланга стран НАТО и ЕС, и тем самым угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. Соединенные Штаты”.

“Указ блокирует собственность и интересы в собственности иностранных лиц, указанных государственным секретарем после консультации с министром финансов в отчете Конгрессу в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы от 2019 года с поправками (PEESA), для участия в определенных видах деятельности или предоставления определенных услуг для способствования, в частности, строительству газопровода “Северный поток – 2″. Я определил, что необходимо заблокировать собственность и интересы в имуществе таких лиц, если только для таких лиц не был выдан отказ от национальных интересов в соответствии с разделом 7503 (f) PEESA”, – заявил Байден.

Он наделил министра финансов полномочиями принимать решение об ограничительных мерах после консультаций с госсекретарем.

Контекст:

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись.

Строительство замораживали в 2019 году, когда было достроено 93% газопровода, спустя год, в декабре 2020 года, его возобновили.

Оператор газопровода Nord Stream 2 AG в июле 2021 года отмечал, что “Северный поток – 2” готов на 99%. 17 августа радиостанция Deutsche Welle сообщала, что строительство “Северного потока – 2” планируют завершить 23 августа.

Президент РФ Владимир Путин сообщил 20 августа, что для завершения строительства “Северного потока – 2” осталось проложить 15 км трубы по морю.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая Байден назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”. Согласно договору, транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

20 августа Блинкен сообщил, что США введут санкции против двух лиц и одного судна, участвующих в строительстве “Северного потока – 2”. По данным агентства Bloomberg, речь идет об АО “Нобилити” из Санкт-Петербурга и страховой компании “Константа”, которая была создана после того, как другие страховщики отказалист участвовать в проекте, а также против судна снабжения “Остап Шеремета”.

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