Мнение: О предательстве элит
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О роли предательства элит в развале государства через призму юбилея ГКЧП и уничтожения СССР.. Тема для отечественной истории конечо не уникальная и периодически повторяющаяся в различных исторических эпохах.
Обсуждают Борис Юлин, режиссер Михаил Крупин и писатель Александр Чистяков.
Плюс еще на тему ГКЧП.
1. "Тайны путча" – https://zavtra.ru/blogs/tajna_putcha
2. "Целлулоид ГКЧП – http://www.patriotica.ru/history/leg_cel.html
3. Леонид Шебаршин. Три дня, которые сломали карьеру – https://engime.org/leonid-mihajlovich-mlechin-slujba-vneshnej-razvedki.html?page=14
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Источник: Colonel Cassad
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