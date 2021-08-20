 

Мнение: О предательстве элит

20.08.2021, 20:58, Разное
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О роли предательства элит в развале государства через призму юбилея ГКЧП и уничтожения СССР.. Тема для отечественной истории конечо не уникальная и периодически повторяющаяся в различных исторических эпохах.
Обсуждают Борис Юлин, режиссер Михаил Крупин и писатель Александр Чистяков.

Плюс еще на тему ГКЧП.

1. "Тайны путча" – https://zavtra.ru/blogs/tajna_putcha
2. "Целлулоид ГКЧП – http://www.patriotica.ru/history/leg_cel.html
3. Леонид Шебаршин. Три дня, которые сломали карьеру – https://engime.org/leonid-mihajlovich-mlechin-slujba-vneshnej-razvedki.html?page=14

Источник: Colonel Cassad



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