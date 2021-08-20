Мнение: Бесперспективная Япония, сговор США с талибами и эмигранты в Лондоне

1. Ещё к вопросу о том, почему Япония, – хотя она формально богаче нас на душу населения, – не является образцом развития для России. Конечно, у Страны восходящего солнца есть ряд экономических преимуществ, вроде суровой потогонной трудовой этики, однако эти преимущества имеют очень неприятные побочки. В целом же, глядя на Японию в 21 веке, мы видим всё меньше и меньше вещей, которые нам имело бы смысл повторять и заимствовать:

https://zen.yandex.ru/media/id/5ff75d03bb14d54ffbf96891/neveroiatno-naskolko-silno-otstaet-ot-rossii-eta-strana-2-610e442edd763967af2d567e

…Япония невероятно слаба по некоторым позициям. Японцам не повезло с полезными ископаемыми, особенно углеводородами. Рядом российские Сахалин и Курилы, с их богатейшими запасами угля, нефти и газа, а японцам не повезло. <…>

Итак, собственная энергетика крайне не развита, она критически, буквально тотально зависит от внешних источников. Про отсутствие своих углеводородов больше не буду, но кто мешал Японии, как России, развивать собственную атомную промышленность? Ах да, Фукусима… После тех событий японцы по сути свернули ядерную программу, но с таким подходом и учитывая роль мирного атома в энергобалансе страны надо было заодно и Японию закрывать. Очень странное и нелепое решение, ведь Россия после Чернобыля пошла по совершенно иному пути и сейчас признанный лидер в атомной сфере. <…>

Знаете, мне просто страшно представить, что будет с японцами, упади температура не до уральских даже зимних значений, а просто чуть ниже нуля. Это же прям фильм “Послезавтра”, японская версия будет. Придётся просить у русских теплые вещи и экстренных поставок дров. <…>

А вот что говорит российский путешественник, побывавший в стране восходящего солнца буквально два года назад:

«В общем-то, золотой век Японии пришёлся на 1980-е: когда у них вовсю была автомобильная промышленность, радиоприёмники, кассеты… Всё, что относится к японскому качеству и так далее. Оно никуда не делось, но, в общем-то, сейчас Южная Корея заняла место Японии в смысле технологического гиганта. И сейчас, когда путешествуешь по стране и заезжаешь в отели, там бытовая техника 80-х: телевизоры, кофеварки, чайнички, мебель как будто венгерская, как в советское время привозили, стеклянные шкафы, которые наши мамы и папы ставили. Ну вот как-то в этом смысле всё довольно аскетично и просто. И водители такси (они обязательно в белых перчатках) пользуются старыми телефонами Motorola (даже не навигаторами – это у них есть отдельно), но почему-то на каждом повороте они достают блокнот, ручку и там пишут, куда он повернул и во сколько.»

Рижанис Дубас рассказывает далее, что в Японии нет централизованного отопления (представьте как этим несчастным пришлось этой зимой при почти нулевых температурах), спать порой приходится под тремя одеялами, а самое теплое место в квартирах это… унитаз. Сходил, сделал свои дела, а заодно и погрелся. <…>

А ещё в Японии далеко не везде используют пластиковые карты, предпочитая кэш, там платный вай-фай и очень дорогая мобильная связь. Там все документы заполняются вручную и нет ничего похожего на наши госуслуги, а банкоматы за пользование ими в ночное время и по выходным требуют комиссию. В принципе всё это можно было бы пережить, но квартирки, точнее маааааленькие клетушки по 8-10 метров каждая, это что-то с чем-то.

Но и это не главное, куда печальнее, что у Японии по сути нет перспектив. В электронике и судостроении её обогнала Корея, фабрикой мира стал Китай, своих энергоресурсов нет и не предвидится. Прорывом для Японии могло бы стать более тесное сотрудничество с Россией, но страна восходящего солнца под внешним управлением США, Вашингтон не велит дружить с Москвой.

2. Подтверждается, что США не просто кинули своих союзников в Афганистане на растерзание Талибану, но и заранее тайно договорились об этом с талибами:

https://lenta.ru/news/2021/08/19/sep/

Перед захватом Афганистана представителями запрещенного в России радикального движения «Талибан» Вашингтон пошел на сепаратные переговоры с боевиками. Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что США договорились прекратить воздушную поддержку силам безопасности павшего афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных. Крайним сроком для вывода войск установили 31 августа.

Тайная сделка, по сведениям ряда американских СМИ, была заключена незадолго до захвата Афганистана талибами.

3. Печальный рассказ о жизни эмигрантов в Великобритании:

https://monetam.livejournal.com/1669209.html

Галина Бирчанская пишет:

“СВОБОДА! Лондон – город, в котором я часто бывала. Нет, не бывала, жила в течение многих лет по три-пять-шесть месяцев подряд. Жила в разных его районах, в разных домах, вместе с сыном и отдельно от него, у друзей и в отелях. О каждом из моих пристанищ написала статьи или рассказы – все очень разные, забавные или грустные. Но об одном доме, где жил мой сын-аспирант, сейчас расскажу впервые.

Хозяйка-итальянка, много лет прожившая в Англии, так и не выучившая языка. Ее жильцы – поляки, литовцы, украинцы. Они тоже английским не владели, но на удивление обходились. Огромная польская семья в одной небольшой комнате (я не сумела сосчитать всех) занималась ремонтом и строительством. Мужчины строили, женщины мыли-убирали. Комната сына располагалась над их комнатой. Крики, разносящиеся оттуда с очень раннего утра, служили одновременно будильником и самоучителем польского мата. До сих пор помню десяток крепких слов. Возвращались с работы поздно, вновь преподавая уроки уже пьяной нецензурщины. Было неприятно и жалко смотреть на этих людей, искавших свободу и нашедших ее в 15-метровой комнате, в тесной и жутковатой нелегальной жизни без будущего и простой человеческой радости. Правда, в выходные они еще больше, от души, напивались, становились громче и свободней в своем праве на рукоприкладство и брань.

Литовская семья занималась мойкой посуды в пабе. Счастливыми их назвать было трудно. Языка тоже не знали, всю свою боль о ненайденном рае выражали в бесконечном прослушивании слезных песен Тани Булановой. Других записей не было, а может, песни-страдания лучше всего выражали их непреходящую депрессию. Мат оттуда тоже слышался регулярно.

Украинцы занимались уборкой домов и улиц. Люди с высшим образованием сбежали из своих городов и стали дворниками и прислугой. Причем нелегально. То есть в поисках свободы они превратились в вечно бегающих от полисменов, запуганных людей. Такая женщина была уборщицей у моей подруги. Десять лет в Лондоне, без каких-либо прав, с утра до вечера ходит по домам и убирает, стирает, гладит. За эти годы она так ни разу не была в театре, музее, кино. Лондон знает только по адресам клиентов и по тем дорожкам, где меньше всего полиции.

Однажды на работу пришла совсем больная. К врачам нельзя. Кашляет, бледная, горит. Но надо работать. Подруга отпустила ее, я предложила посмотреть, что с ней. “Та не треба. Меня уже смотрел наш сантехник. Он дантист с Винницы. Сказал, шо надо купить в русском магазине, там все без рецептов. Аспирин от температуры, аналХин от головы, шо-то там от кашля. Та то ж скоко вже было, я ж привыкшая”. У этой женщины на родине остались дочь и старушка-мать. Она высылает им деньги – на жизнь, на учебу. “Но ведь, если работать не по образованию, а уборщицей в богатых домах на Украине, можно получать даже больше – предположила я, – и при этом быть рядом с родными людьми, ни от кого не прятаться и быть свободной”. “Та уж как есть… Паспорт, виза давно просрочены – меня ж на границе задержат”.

Хозяйка-итальянка в лице моего сына нашла собеседника. Из всех жильцов он один, увы, свободно владел итальянским. С ним она и отводила душу. Правда, ее рассказы смущали, если не сказать больше, молодого тогда парня. Она взахлеб рассказывала ему о своих сексуальных проблемах, о походах к гинекологу, о процедурах интимного характера и ощущениях во время и после них. Артем не знал, как спрятаться от нее, старался возвращаться, когда ее муж-продавец мороженого, уже был дома. Но по утрам, перед университетом, он был вынужден (сейчас, думаю, он быстро отправил бы маньячку восвояси) выслушивать безумные исповеди и что-то сочувственно отвечать. Эта итальянская семья тоже искала счастья и свободы. Нашла ли?

Прошло немало лет. Но у этих людей все по-прежнему: работа с утра до ночи, мат, жалостливые песни, пьянство, бегство от полиции.

Свобода…”