Модели станут более функциональными: джинсы, которые будут модными осенью среди женщин старше 50 лет

Какие же джинсы будут в моде в осеннюю погоду? Какие модели станут носить зрелые женщины? Для тех, кому уже исполнилось 50, нужно внимательнее относиться к выбору одежды. Так что же им надевать, когда наступит осень?

Такие любимые, такие удобные

Наверное, многие женщины понимают, что без джинсов жить нельзя. В том смысле, что они достаточно удобны и практичны. Поэтому те, кто уже привыкли к ним, носят их круглый год. Теперь, с приближением осени, женщинам в прекрасном возрасте 50+ можно продолжать чувствовать себя максимально комфортно, ведь в этом сезоне в моде будут мешковатые брюки. Джинсы скинни останутся в женском гардеробе, но будут на втором плане, уступив место более функциональным моделям.

Любую модель джинсов можно назвать одним из главных предметов гардероба, который всегда кстати. Их можно надевать на прогулку, приходить в них в офис или на ужин с друзьями. Только нужно правильно сочетать их с подходящими аксессуарами, чтобы не попасть впросак.

В следующем сезоне в джинсовой ткани преобладает комфорт. Основные модные подиумы подтвердили это, и теперь эта тенденция выходит на улицу. Мешковатые брюки помогут женщинам выглядеть отлично. К тому же они не очень узкие и идеально подойдут дамам в возрасте 50+.

Красотки в любой момент смогут продемонстрировать изгибы тела в джинсах скинни. В мешковатых брюках часто присутствует высокая талия, что добавляет удобства той, которая их носит.

Стильные джинсы

Известные женщины, обладающие чувством стиля, убеждены, что свободные джинсы просто необходимы, ведь в них сочетаются удивительная универсальность и омолаживающий эффект.

Прямые, свободные джинсы – отличный выбор для любого сезона. Они прекрасно впишутся в любой стиль. Но как их совместить с другими элементами одежды?

Кроссовки – для работы. На работе прежде всего важен комфорт. Поэтому джинсы можно надевать с полосатой рубашкой (или футболкой с трафаретным принтом), пиджаком в клетку, а на ноги – кроссовки.

В кимоно и туфлях на плоской подошве для встречи с компанией друзей. В этом случае прямые, свободные джинсы будут идеально сочетаться с кимоно с принтом и топом. А вот туфли можно выбрать на плоской подошве.

Пиджак и туфли с камнями. Для прогулки по городу или посещения театров, музеев можно надеть любимые джинсы с атласным блейзером цвета фуксии в сочетании с туфлями, украшенными жемчугом.

И еще одна интересная модель

Такой вариант предложили дизайнеры, которые были уверены, что это неплохой выбор для подиума.

Эти широкие джинсы с высокой талией и подшитым краем созданы, чтобы облегчить жизнь самым миниатюрным женщинам. На подиум их выставили Dolce & Gabanna, и они уже занимают привилегированное место на вешалках всех модных бутиков.

С джинсами, о которых идет речь, не будет никаких проблем. У них такой крой, что теперь не нужно будет просить портниху, чтобы она подшила их по росту. Они универсальны, легко комбинируются и довольно удобны. Идеально подходят для повседневных дел. Когда штаны “закатываются”, подол обычно отличается по цвету от остальной части изделия. Чтобы этот контраст не уменьшал женский силуэт, лучше обнажить лодыжку. Этот легкий прием мгновенно превратит просто женщину в стильную женщину.