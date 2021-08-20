Юля и беглый лавочник – Личное мнение

Пока Алёшка Навальный мотает срок в Покрове, его жена Юля обнимается в Юрмале с беглым лавочником Чичваркиным.



Фото: Соцсети

Встала на носочки, как это делают инста-писи. Саму писю вперёд выставила. Шорты — драные, ноги — голые, на лице — сладострастная улыбка.

В жжёных волосёнках запутался ветер-проказник. Рука-проказника Чичваркина тоже где-то там запуталась.

Не так я себе представляла жену узника совести. Ну, совсем не так.

Обсудим?

У нас в России за политическими узниками жёны всегда следуют. Так уж заведено. Жёны декабристов — в Сибирь. Елена Боннэр за Сахаровым — в Нижний Новгород.

У нас жена заключённого остаётся дома, когда он — воришка, неприятный человек. Возможно — изменщик.

Юля, почему ты — не в Покрове с мужем-узником, а в Юрмале — с виноторговцем-хипстером? У тебя есть ответ на этот вопрос? Мне, правда, интересно.

Пытаюсь поставить себя на твоё место.

Будь у меня муж, которого бы я считала узником совести, где бы я была? Как можно ближе к нему. Пусть и не в колонии с ним, но в одном городе. Других вариантов я для себя не вижу.

Я бы купила квартиру в Покрове и каждый день ходила бы к воротам колонии. Вела бы оттуда репортажи, выкладывала сториз в Инстаграм. Была бы активна. Особенно — если верила бы в то, что моего мужа пытались убить, а теперь он — в плену врага.

Я бы развернула такую деятельность, что у стен колонии был бы разбит палаточный город, в котором 365 дней в году проживали бы представители всех ведущих мировых информационных агентств.

Я и сама бы жила в этом городке, а мыться ходила в квартиру, которую купила в Покрове.

Ну, это, конечно, если бы я действительно считала мужа узником совести, любила бы его и боялась за его жизнь и здоровье. Я бы ни на минуту его не оставила.

Юля, почему ты оставила мужа и ускакала стоять писей вперёд в обнимку с беглым лавочником?

Может, потому что ты и сама-то не веришь в то, что твой Алёшка — узник совести и благородный человек? Может, надоел он тебе? Может, ваша с ним история любви — это дешёвая показуха для пылких, неумных хипстерят с Болотной?

Почему Маша Волконская выбила прошение у императора и несмотря на уговоры семьи не уезжать и даже угрозы родного отца отказаться от неё поехала за мужем в Сибирь?

А вот ты, Юля, за своим Алёшкой не поехала, хотя тебе, в отличие от Волконской, никто в этом не препятствовал.

Бери билет. Едь. Живи. Покров — хороший город.

Где ты живёшь, Юля?

—