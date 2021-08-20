 

Послесловие. Песенка гэкачепистов была спета

20.08.2021, 20:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Провал путча поставил точку и в истории всевластия коммунистической партии.


Михаил Горбачев возвращается с Фороса в Москву. Конец изоляции и провал путча. Фото: Юрий Лизунов / ТАСС

Партия ГКЧП оказалась быстро сыгранной. Быстрее, чем заговорщики могли бы ожидать. И главное — совсем не с тем результатом, на который они рассчитывали. Оправдались самые мрачные предсказания накануне переворота. Как отмечал позднее Язов, в ходе вечерней встречи в Кремле 18 августа возникла растерянность, звучали фразы:

«мы засветились»,

«если сейчас с этим соглашаемся и расходимся, то мы — на плаху, а вы чистенькие…»,

«мы подписали смертный приговор».

Но маховик переворота уже был запущен, и 19 августа члены ГКЧП даже приободрились, им казалось, дело движется к успеху. Вечер следующего дня принес отрезвление — вокруг Белого дома образовалась настоящая и многотысячная народная оборона. А в наступившую ночь — неподчинение людей комендантскому часу, стычки на улицах с войсками, первые жертвы.

Многотысячный митинг 20 августа 1991 года у здания Верховного Совета РСФСР. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Дрогнули люди из спецподразделений КГБ и МВД — они отказались штурмовать Белый дом, поняли, что число погибших будет огромным и неприемлемым, даже в их собственных рядах. Дал «отбой» войскам и Язов. Штурм не состоялся, а утро 21 августа принесло полный разброд и шатания в ряды заговорщиков. Язов вышел из игры и дал команду на вывод войск из Москвы. Песенка гэкачепистов была спета. Они бросились в Крым к Горбачеву — то ли сдаваться на милость победителя, то ли еще как-то смикшировать ситуацию и обратить все в фарс. Горбачев их не принял, он уже знал о намерении правительства РСФСР направить на его освобождение самолет с вооруженной охраной.

Как отмечено в обвинительном заключении по «делу ГКЧП»,

«изоляция Президента СССР продолжалась с 16 часов 30 минут 18 августа до момента включения ему связи в 17 часов 30 минут 21 августа 1991 года, то есть в общей сложности 73 часа, в течение которых М.С. Горбачев в результате заговора был лишен возможности осуществлять конституционные полномочия Главы государства».

Заговорщикам казалось, что президентская власть — это что-то эфемерное. Отрубил связь с государственным аппаратом, лишил рычагов управления, отобрал «ядерную кнопку» — и все, нет ее, власти-то! Оказалось не так. Власть Горбачева сохранялась в поддержке народа. В окрепшем самосознании, выросшем чувстве политического достоинства.

С требованием «свободы Горбачеву» объединились самые разные люди — даже те, кто раньше яростно критиковал президента. Люди почувствовали себя оскорбленными.

Горбачев вернулся в Москву. Он уезжал в отпуск из столицы Советского Союза, а теперь его встречала Россия. Да, через 73 часа мы проснулись в другой стране. В истории всевластия коммунистической партии была поставлена жирная точка.

Никита Петров

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.07 / Солист Little Big Илья Прусикин назвал свой первый Porsche Антоном

31.08 / Ученые: Телемедицина оказалась эффективной при сердечно-сосудистых заболеваниях

17.12 / Ученые назвали надежду средством защиты от азартных игр и алкоголя

25.06 / Суть в деталях: как оформить ванную комнату с винтажной эстетикой

01.07 / Я – оголтелый либерал-оптимист

14.11 / Суд в Праге посчитал «малообоснованным» обязательное ношение масок на улице

25.10 / Русскоязычные СМИ Китая

05.08 / Звезда “Битвы экстрасенсов” Виктория Райдос раскрыла причину развода с первым мужем

26.12 / Ученые рассказали, как эмоциональные оценки влияют на визуальное видение предметов

11.10 / Мнение: О дураках и тех, кто на самом деле остаётся в дураках

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика