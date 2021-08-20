 

Сестра Елены Перминовой встречается с борцом Иваном Карелиным

20.08.2021, 20:32, Разное
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В отечественном шоу-бизнесе появилась еще одна пара – вижажист Александра Кириенко и профессиональный боец Иван Карелин. 39-летняя Александра подтвердила свой роман со спортсменом, опубликовав снимок их страстного поцелуя в Instagram.

По правде говоря, влюбленные вместе уже как минимум с марта: Иван выложил их совместное фото в ленту еще весной – на снимке голова Александры лежит на ногах любимого во время их ужина в ресторане. Но, видимо, тогда на этот кадр никто попросту не обратил должного внимания.

Александра Кириенко – не только звездный визажист и приглашенный эксперт в телешоу Александра Рогова “Рогов в деле”, но также и сестра Лены Перминовой. Иван Карелин – сын трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина, который пошел по стопам отца. А вот сестра Ивана Василиса занимается художественной гимнастикой.



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