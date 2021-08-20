 

Минюст признал иноагентами журналистов издания «Важные истории»

20.08.2021, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В список иноагентов включены шестеро сотрудников Istories («Важные истории»). Среди них – главред издания Роман Анин, а также бывший спецкор The Village Олеся Шмагун.

Согласно реестру Минюста иноагентами признаны главред издания Роман Анин, а также его заместители Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский. С ноября 2019 года закон позволяет признавать иностранными агентами СМИ и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, передает RT.

Ранее в реестр иноагентов попало юрлицо – издатель Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. При этом трудоустроенных в штат сотрудников у него нет. Также в реестр попал телеканал «Дождь».

В июле интернет-издание The Insider было признано в РФ СМИ – иностранным агентом, в этот же список включены пять журналистов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.02 / Раскрыты уникальные особенности Системы предупреждения о ракетном нападении

11.12 / Сын Захарова потребовал от Ефремова дополнительно 300 тыс. рублей

24.03 / Во Львове ужесточили карантин, будут закрыты торговые центры и непродовольственные рынки

15.02 / Петербургская оппозиция встретилась с главой МИД Финляндии

10.03 / Букингемский дворец отреагировал на заявления Меган Маркл и принца Гарри о расизме

08.08 / Сегодня боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о перемирии – штаб ООС

08.03 / COVID-19 в Украине. За сутки сделали 23 тыс. тестов

19.04 / Резников о союзниках Украины: С автоматами защищать нас никто не придет

26.01 / Ходорковский: Путин не признал своих дочерей, любовниц, солдат. Вы действительно ожидали, что он признает дворец?

23.07 / Суд арестовал луцкого террориста на 60 суток

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика