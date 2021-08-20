Минюст признал иноагентами журналистов издания «Важные истории»

В список иноагентов включены шестеро сотрудников Istories («Важные истории»). Среди них – главред издания Роман Анин, а также бывший спецкор The Village Олеся Шмагун.

Согласно реестру Минюста иноагентами признаны главред издания Роман Анин, а также его заместители Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский. С ноября 2019 года закон позволяет признавать иностранными агентами СМИ и физических лиц, получающих финансирование из-за рубежа, передает RT.

Ранее в реестр иноагентов попало юрлицо – издатель Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. При этом трудоустроенных в штат сотрудников у него нет. Также в реестр попал телеканал «Дождь».

В июле интернет-издание The Insider было признано в РФ СМИ – иностранным агентом, в этот же список включены пять журналистов.