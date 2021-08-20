 

Бюро экономической безопасности возглавит глава ГФС Мельник – СМИ

20.08.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Также об этом сообщил нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в Telegram.

Кроме Мельника, в финальную часть конкурсного отбора прошли сотрудник Офиса генпрокурора Аттила Ковчи и член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль.

Контекст:

Мельник является главой ГФС с конца 2020 года. До этого возглавлял следственное управление ГФС в 2014–2016 годах и занимал разные должности в налоговой милиции.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов. По итогам электронного тестирования на следующий этап, собеседование, прошли 12 кандидатов.

Среди тех, кого не допустили, – экс-министр финансов, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, его адвокат подал в суд заявление с требованием остановить проведение конкурса.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.04 / В США авиакомпания высадила из самолёта всех пассажиров из-за семьи, нарушившей масочный режим

10.05 / “Чуть не потеряла тебя”. Тодоренко рассказала о состоянии мужа после операции

17.06 / Путин подписал указ о сентябрьских выборах в Госдуму

14.10 / Московская биржа открылась ростом

22.09 / Поклад: Быков убеждал меня взяться за работу над “Стариками”, но я отказался. Сегодня могу точно сказать – это самая большая моя ошибка в жизни

24.03 / Ермак: Окончательно согласовать “дорожную карту” по реализации Минских соглашений должны лидеры стран нормандского формата

29.01 / Разработчики назвали сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт»

31.07 / Путин подписал законы о регуляторной гильотине

09.12 / CNBC – генерал Ллойд Остин может стать первым темнокожим главой Пентагона

31.12 / Меркель в последний раз поздравила немцев с Новым годом в качестве канцлера

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика