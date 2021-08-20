Политолог Золотарев: Глава Бюро экономической безопасности должен понимать, как бороться с налоговыми махинациями, и иметь опыт противодействия экономическим правонарушениям

“Подходит к завершению конкурс по выбору директора Бюро экономической безопасности. И вот когда решение уже буквально на подходе, представители “Украинского совета бизнеса” решили высказать свое мнение по поводу условий проведенного конкурса. Господа бизнесмены считают, что для экономической безопасности государства служащие Бюро экономической безопасности должны не иметь опыта работы в украинских правоохранительных структурах. Говорят, “плохая институциональная память”. По моему скромному мнению, подобные заявления бизнеса (кстати, это позиция всех членов УСБ или верхушки ассоциации?) – опасное заблуждение, которое грозит потерей контроля государства над экономической сферой”, – написал эксперт.

Он добавил, что экономические преступления совершают опытные мошенники, которые хорошо разбираются в схемах по обману государства, уклонении от налогов и отмывании денег.

“Очевидно, что для выполнения поставленных задач сотрудник, а тем более глава БЭБ, должен понимать, как бороться с распространенными схемами “кидка” государства на деньги, и иметь необходимый опыт противодействия экономическим правонарушениям и налоговым махинациям”, – отметил Золотарев.

Политолог привел пример запуска НАБУ, который, по его мнению, продемонстрировал недостатки набора в новую структуру неопытных сотрудников.

“Опыт НАБУ, когда с опытнейшими воротилами стали бороться бывшие студенты и неудавшиеся адвокаты, показал все недостатки выбора неопытных сотрудников для такой работы. Сколько уж весен прошло, а долгожданных посадок коррупционеров все нет и нет. Даже тактические носки для спецназа не отработали за 300 грн за пару. Шумихи много, пиара много, а вместо результата – громкий пшик, от которого не стало легче ни государству, ни бизнесу, ни обществу. Устранять от конкурса людей с успешным опытом борьбы с преступниками категорически нельзя. Экспертиза и профессионализм – два фактора, которые должны определять выбор как главы новой структуры, так и рядовых сотрудников БЭБ”, – убежден Золотарев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4250325201688735&id=100001338905099

Контекст:

В заключительный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности попали три кандидата из 12, которые проходили собеседование: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

—