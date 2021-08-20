 

Политолог Золотарев: Глава Бюро экономической безопасности должен понимать, как бороться с налоговыми махинациями, и иметь опыт противодействия экономическим правонарушениям

20.08.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Подходит к завершению конкурс по выбору директора Бюро экономической безопасности. И вот когда решение уже буквально на подходе, представители “Украинского совета бизнеса” решили высказать свое мнение по поводу условий проведенного конкурса. Господа бизнесмены считают, что для экономической безопасности государства служащие Бюро экономической безопасности должны не иметь опыта работы в украинских правоохранительных структурах. Говорят, “плохая институциональная память”. По моему скромному мнению, подобные заявления бизнеса (кстати, это позиция всех членов УСБ или верхушки ассоциации?) – опасное заблуждение, которое грозит потерей контроля государства над экономической сферой”, – написал эксперт.

Он добавил, что экономические преступления совершают опытные мошенники, которые хорошо разбираются в схемах по обману государства, уклонении от налогов и отмывании денег.

“Очевидно, что для выполнения поставленных задач сотрудник, а тем более глава БЭБ, должен понимать, как бороться с распространенными схемами “кидка” государства на деньги, и иметь необходимый опыт противодействия экономическим правонарушениям и налоговым махинациям”, – отметил Золотарев.

Политолог привел пример запуска НАБУ, который, по его мнению, продемонстрировал недостатки набора в новую структуру неопытных сотрудников.

“Опыт НАБУ, когда с опытнейшими воротилами стали бороться бывшие студенты и неудавшиеся адвокаты, показал все недостатки выбора неопытных сотрудников для такой работы. Сколько уж весен прошло, а долгожданных посадок коррупционеров все нет и нет. Даже тактические носки для спецназа не отработали за 300 грн за пару. Шумихи много, пиара много, а вместо результата – громкий пшик, от которого не стало легче ни государству, ни бизнесу, ни обществу. Устранять от конкурса людей с успешным опытом борьбы с преступниками категорически нельзя. Экспертиза и профессионализм – два фактора, которые должны определять выбор как главы новой структуры, так и рядовых сотрудников БЭБ”, – убежден Золотарев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4250325201688735&id=100001338905099

Контекст:

В заключительный этап конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности попали три кандидата из 12, которые проходили собеседование: глава Государственной фискальной службы Вадим Мельник, член совета Нацбанка Украины, экс-нардеп от Партии регионов Василий Горбаль и прокурор Офиса генпрокурора Аттила Ковчи.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. На конкурс заявки подали 59 участников, допустили к участию 48 кандидатов.

Закон о создании Бюро экономической безопасности был принят Верховной Радой во втором чтении 28 января 2021 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что Бюро экономической безопасности Украины – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.01 / Росавиация поставила на учет более 12 тысяч беспилотников в 2020 году

01.07 / Трамп заявил о растущей злости на Китай по мере распространения коронавируса

09.08 / “Благодарна врачам и Богу, что с трудом, но дышу”. МакSим обратилась к поклонникам после почти 40-дневной комы

18.05 / Степанов рассылает медикам письма с призывом выступить против его увольнения – СМИ

03.09 / Британия назвала условия для возвращения РФ в G7

14.09 / На Анкару обрушилась песчаная буря. Видео

13.10 / Frankfurter Allgemeine – символические санкции ЕС в деле Навального бьют мимо цели

12.08 / На Украине предложили разделить «российское» и «русское»

17.10 / Корбан: Люди, которые находятся рядом с Коломойским, от него зависят. Он им всем должен. Пока не платит – ты к нему привязан

27.09 / В Британии создают умную зарядку для электросамолетов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика