 

Представитель США на саммите Крымской платформы может измениться – Офис президента

20.08.2021, 20:20, Новости дня
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“Вероятнее будет смена представителя США на Крымской платформе. Но, об этом, пусть, Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений”, – сказал Никифоров.

Временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент говорил, что страну будет представлять на саммите член правительства, но не называл его имени.

Лидер крымскотатарского народа, нардеп от “Европейской солидарности” Мустафа Джемилев отмечал, что Соединенные Штаты на Крымской платформе будет представлять экс-кандидат в президенты и министр транспорта страны Пит Буттиджич.

20 августа “РБК-Украина” со ссылкой на информированный источник сообщило, что новым главой американской делегации на саммите станет чиновник, который “отвечает за область, имеющую критически важное стратегическое значение для отношений между США и Украиной “.

Информацию о другом представителе американского правительства на “Крымской платформе” подтвердили “Европейской правде” два источника.

“Будет стратегически важный представитель. Запланированные переговоры этого спецпредставителя президента США в Украине приобретают особую важность в контексте подготовки визита главы украинского государства в США”, – отметил один из собеседников издания.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием “Крымская хартия”, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявлял, что независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы.

20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

В министерстве иностранных дел России назвали “нелегитимными” попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы Крымская платформа. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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