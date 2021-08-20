 

СНБО поручил Кабмину обеспечить бесперебойное функционирование авиасообщения в Украине

20.08.2021, 20:20, Новости дня
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“Совет дал протокольное поручение Кабинету Министров Украины в течение месяца принять меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков”, – сказал Данилов.

Он отметил, что  это связано с ростом дебиторской задолженности перед госпредприятием “Украэрорух” и  Международным аэропортом Борисполь, образовавшейся в частности в результате невыполнения авиакомпанией МАУ обязательств перед этими предприятиями.

Данилов подчеркнул, что Кабмину отводится месяц.

“Мы должны быть уверены, что той ситации, которая в свое время была с “АэроСвитом”, она у нас не повторится”, – сказал секретарь СНБО.

Контекст:

В прошлом году из-за карантина МАУ понесла $60 млн убытков из-за отмены полетов в связи с пандемией коронавируса. Каждый месяц простоя стоил компании около $14,5 млн обязательных расходов.

Прошлый год МАУ завершила с убытком в 4,5 млрд грн против 1,6 млрд грн прибыли в 2019 году, сообщала компания в апреле этого года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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