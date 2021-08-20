 

Американские ученые вырастили в лаборатории мышечные клетки

20.08.2021, 20:18, Разное
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Американские исследователи научились выращивать мышечные клетки в условиях лаборатории. Методика поможет создавать искусственно ткани с большой приживаемостью.
Зарубежное издание Genes & Development пишет об открытии американских ученых, работающих над искусственным созданием мускулов. Такие разработки необходимы для эффективного лечения целого ряда заболеваний наподобие дегенерации, дистрофии и патологий, вызванных старением. Сотрудники лаборатории Массачусетской больницы общего профиля работали над преобразованием клеток организма человека.

Обычная трансформация использует экспрессию мышечного регулирующего гена MyoD. Новая разработка добавляет к ней несколько химических агентов, увеличивающих пластичность клеток. Благодаря этому стало возможным достичь зрелости мускульных клеток с состояниями, аналогичным стволовым.

Новая методика позволила создать мышечную ткань из кожных клеток с феноменальной стабильностью. Это позволит применять их для самых разнообразных заболеваний. Выращенные из биоматериала самого больного, они имеют высокую степень приживаемости.

Источник: www.popmech.ru



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