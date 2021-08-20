Американские ученые вырастили в лаборатории мышечные клетки

Американские исследователи научились выращивать мышечные клетки в условиях лаборатории. Методика поможет создавать искусственно ткани с большой приживаемостью.

Зарубежное издание Genes & Development пишет об открытии американских ученых, работающих над искусственным созданием мускулов. Такие разработки необходимы для эффективного лечения целого ряда заболеваний наподобие дегенерации, дистрофии и патологий, вызванных старением. Сотрудники лаборатории Массачусетской больницы общего профиля работали над преобразованием клеток организма человека.

Обычная трансформация использует экспрессию мышечного регулирующего гена MyoD. Новая разработка добавляет к ней несколько химических агентов, увеличивающих пластичность клеток. Благодаря этому стало возможным достичь зрелости мускульных клеток с состояниями, аналогичным стволовым.

Новая методика позволила создать мышечную ткань из кожных клеток с феноменальной стабильностью. Это позволит применять их для самых разнообразных заболеваний. Выращенные из биоматериала самого больного, они имеют высокую степень приживаемости.

Источник: www.popmech.ru