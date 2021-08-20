 

В НИИ пищевых систем раскрыли секрет изобретения туалетной бумаги в СССР

20.08.2021, 20:11, Разное
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Главный технолог НИИППиСПТ Леонид Оганесянц, выступая на 14-м ежегодном круглом столе, посвященном хранению и переработке сельхозсырья, рассказал об истории изобретения туалетной бумаги в Советском Союзе.

«Туалетная бумага или, как мы ее тогда называли, «целлюлозный продукт пищевой» активно использовался еще при царе, только благодаря ему Россия пережила четыре войны и три революции, но всё поменялось в 1953 году, когда для оптимизации производства колбасных изделий на ленинградскую фабрику её привезли в огромных спрессованных рулонах, а не как мелкодисперсную стружку», – начал свою речь академик.

Как стало известно из документов, предоставленных ученым на Соловецких островах, которые в тот момент были главным поставщиком дерева и сопутствующих материалов для всего СССР, действительно произошла модернизация оборудования, что позволило спрессовывать целлулоиды для снижения транспортных издержек.

Леонид Оганесянц приписывает прорывное изобретение для своего времени заводскому политруку Ивану Шеломову, который первый заявил о новых качественных свойствах сырья. Дело сразу же перешло под крыло АН СССР, где разрабатывались новые методики производства, рассчитывалось необходимое удельное давление и цепь поставок.

«Амбициозный проект, который мог позволить догнать и перегнать Америку, не получил должного финансирования и достаточной ресурсной базы, ввиду амнистии, проведенной Никитой Сергеевичем. Но получил второе дыхание в 1968 году, и я рад, что спустя лет целлюлозный продукт пищевой продолжает нам служить верой и правдой в нашей промышленности», – подытожил свою речь академик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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