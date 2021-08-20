Мнение: Письмо: “Унылые короткие сосули”

Каждая Попрошайка обижена на мать за то, что та не стала ей рабыней.

И своими постоянными обвинениями и претензиями Попрошайки делают из матерей врагов.

А потом ищут того, кто станет им матерью-рабыней, потому что Попрошайки уверены – каждому человеку положен свой раб.

Сердце Попрошайки – это разинутая волчья пасть.

Разбирайте самостоятельно это письмо.

marialogunova

Эволюция, здравствуйте!

У меня есть проблема. Я ищу «маму» во всём и во всех, фоном, лет с восьми. Сейчас мне 25 лет. На месте фигуры мамы у меня пустое место. Я могу приехать на природу, и, если станет чуть прохладно – завернусь в плед, и на мгновенье думаю, что вот оно как, когда мама меня любит.

Была в горах в Сочи. Там паслись без присмотра кони. К одному я постепенно подходила, он не пугался меня, угостила сушками. Погладила осторожно, а потом обнимала его всего. Большого, мягкого тёплого, живого. И как будто что-то плотное, достоверное, по-настоящему рядом со мной, то ли в душе, то ли как просто ощущается, появлялось. Что-то что должно быть. Без этого, словно как деталь из механизма вынута, и я уже не могу здраво функционировать, словно я ограничена.

В парикмахере женщине, к которой я уже три года хожу, я нахожу фигуру человека, который мне нравится. То, как она к работе подходит, слышит меня, учитывает, понимает, общение строго в границах. Вежливое, не холодное, но и только по делу. Недавно я сходила к ней на стрижку. До этого, три года подряд, я только однотипно подрезала кончики, а тут решила сделать себе каскад, так как увидела старые фотки и поняла, что мне так было лучше. Она сделала стрижку. Вроде всё хорошо. Она мне волосы выровняла, а сами они кудрявятся. И причёска смотрится уже лучше. И вот, на утро, я посмотрела на себя, с выровненными передними прядями. Увидела унылые короткие сосули. Сзади волосы лежали как-то уныло. И я так расстроилась, что, вдруг я плохо объяснила, она мне подстригла совсем не так, теперь я буду некрасивая ходить. И я ей написала. Была очень дотошна, ну я не понимала. Она в конце разозлилась на меня, что вместо того, чтобы полчаса перед работой провести с ребёнком, объясняла мне то, что вчера уже обсуждали. Я извинилась перед ней и скинула ей 500 рублей на карту как извинение. Сейчас мне моя причёска нравится, я видимо тогда ещё не вспомнила, как она по разному может лежать, и как нужно её носить.

И целый день я на работе плакала. Успокоюсь только- и опять через некоторое время. А было обидно для меня именно то, (я понимаю, что это неадекватно, но это как есть), что эта женщина, которую я уже себе немножко взяла за образец внутренней мамы, отказалась от меня, ради другого ребёнка.

У меня в 13 была немного похожая ситуация. Мама долго укачивала годовалую сестру, еле уложила спать. А меня именно в тот вечер накрыло, что у меня очень маленькая грудь, и я вообще ущербная, и смысл мне жить такой дефектной. Жить-то я хотела. Просто не знала, как с этим всем мне справиться. И я плакала в ванной. Сначала мама спросила, что со мной. Я не хотела говорить, потому что она никогда особо не вникала и только ругала, если что я не так понимаю, и говорила, что я всё уже должна сама знать. Первый раз я это услышала в четыре года. Но она, по пальцам пересчитать можно, когда реально объясняла что-то. Услышав проблему, она сказала, что ерунда, и мне нечего переживать. Но мне легче не стало, я ещё пуще расплакалась. На это она мне сказала примерно вот так «Посмотри на своё страшное ебло. Будешь плакать – будешь страшная. Это ты сама с собой сделала. А, если ты мне своим воем сестру разбудишь, я тебя так, сука, отпизжу, что ты поймёшь из-за чего плакать надо.» Я тогда замолкла и скрылась в комнате. Но дело-то в чём. Что вот такая и вся по жизни была мамина поддержка.

Вообще, она родила меня от папы, которого никогда не любила, он её тоже. Это я во взрослом возрасте у них спрашивала, они так и ответили. В шесть месяцев она меня бабушке с дедушкой в Одесскую область отдала. Сама осталась в Питере. Жила я там с ними до четырёх лет. На 9 месяцев забрала к себе, потом я до семи снова с ними. В первый класс там пошла. А потом, она меня забрала, чтобы я в Питере училась и жила с ней. Бабушку и дедушку видела только на летних каникулах. В общем, она меня не любила. Но не хотела таки сдать меня в дет дом, чтобы о ней плохо не подумали. Этому доказательство, например, что, когда она меня била, мне запрещено было громко орать, чтобы соседи не услышали, а ни то она меня убьёт.

А мы жили на 14-м этаже, с незастеклённый балконом. На всякий случай, я старалась как можно больше не отсвечивать и соответствовать её желанию что мне надо делать и какой быть. А когда, в пятом классе, она меня розгами вербными отстегала, у меня всё лицо распухло, она учила меня говорить, если спросят, то это «бандитская пуля пролетела». И смеяться. И никому ничего не говорить. Была ещё тётя, папа. Но они как бы игнорировали мои замечания о том, что, похоже, мама меня не любит, и, можно я буду жить с тобой или тобой. Я понимаю, что чужой ребёнок никому не нужен. Но тогда я была маленькой(8-10 лет) и надеялась. Много и за разное она меня била, запрещала показывать слёзы, недовольство хоть чем-то. Запрещалось иметь мнение отличное от её. Это всё ладно. Я в 16 пошла работать, в 18 ушла из дома жить на работу. Потом начала жить с парнем, живём вместе по сей день. Она мне не звонит. Я три года назад позвонила ей, поздравила с днём рождения. Она типа рада была. А, когда у меня оно наступило, то не позвонила. И никогда не звонила, с тех пор, как я ушла из дома. Она и тогда мне не позвонила, только отчим звонил спрашивал как я где я.

В общем. Я сейчас понимаю, что мне нужно самой о себе заботиться. Я работаю. Работа хорошая. Но я ощущаю, что я не умею жить. Я как дурочка. Нет у меня бытовой адекватной насмотренности. Другие люди мне ощущаются такими плотными, чтоли. Как будто они на своём месте. А меня все ветра сдувают. С бабушкой и дедушкой общаюсь по скайпу периодически. В 2019 ездила к ним. Но потом эта пандемия. А до этого у меня ещё мозги на место так не встали. Потом у бабушки случился инсульт, она в здравости сейчас, но я явственно поняла конечность жизни. И я к ним поехала. Ну, по дому помогала, разумеется. Но они так далеко. И, если я решаю быть живой, а не отсечённой от своих чувств, то мне так щемит от того, что я не могу просто так, прийти к ним. С уборкой помочь, просто побыть рядом. И я немножко не живая живу от этого. А то перманентно начинаю изнывать.

А теперь, причём тут образ мамы, которого мне не хватает, своего у себя. Когда со мной разные женщины нормально общаются, по работе или где. У меня сразу слёзы и накрывает. Я обычно немного не живая хожу из-за этого. Чтобы такого не происходило. Но, это и мешает мне быть адекватно в реальности. Моё самоомертвение своей какой-то частью, чтобы не чувствовать эту свою неудовлетворённую потребность. Бабушка и дедушка меня любили. Мы жили как нормальная семья. А с мамой, дома, воздух был словно плотный, состоял из напряжения. Я никогда не хотела из школы возвращаться домой.

Но я мечтала о собственном благополучном доме, с семьёй со старшими родственниками. Когда бывала у подружек в гостях, таяла от радости соприкосновения с настоящей домашней атмосферой. Где приятно. Где хочется заботиться друг о друге и возвращаться в этот дом. Старалась запомнить как это, чтобы сохранить в своём сердце и вспоминать в самые тяжёлые времена. Но мне так не хватает и сейчас. Иметь человека, наверное, который такой только мама может быть. Чтобы иметь возможность прийти к ней такой, переживающей, с этой причёской, и она бы не сказала, что кто-то или что-то ей важнее, чем помочь мне справиться с этим нахлывом эмоций, разобраться по факту, что к чему. И я живу словно без тыла. Это напряжно так жить. Я фантазировала на предмет наличия у меня настоящей мамы, и, я поняла, что мне не хочется 24/7 с ней рядом сидеть и заглядывать в глаза. Это как с кошками. Когда, в детстве, я о ней мечтала, а мама против была, когда я приходила к подружкам, у которых они были, то я, сейчас уже понимаю, хотела взять за это короткое время концентрат общения с кошкой, за всё то время, года даже, что я хотела иметь себе её, а у меня её не было. Сейчас у меня две кошки. И вполне спокойное отношение к ним. А тогда я почти что мучила их своими поглаживаниями и объятиями бесконечными. И тут, я думаю, так же. Если бы у меня появилась бы настоящая любящая мама, то я бы поприлипала бы к ней время, а потом вошла бы в нормальное жизненое русло. Где нет дефицита. И я понимаю сейчас, что не было и нет и не будет у меня такого. И от этого я такой жёсткой становлюсь, мне так не нравится. Поэтому, я живу такая, с немного притуплённой осознанностью, не могу адекватно полностью функционировать. Но чтобы не черстветь. Иначе накрывает и перманентно плачу.

И вот, я хочу спросить вашего совета мне в такой ситуации. Что себе говорить. На что переключаться. Я понимаю, что моя забота о себе полностью на мне. Но так хочется и маминого участия. Парень – это другое. С него не возьмёшь того, что мама даёт дочке. И это нормально. Только вот при всём понимании, я по прежнему желаю найти маму и уткнуться в неё. Не знаю. Что там с мамами делают. Что мамы дочерям говорят. Потому что мама со мной не общалась. Я, в основном, одна в своей комнате сидела. Живую маму я давно оставила в покое. Ну не нужна я ей. Ну ясно. А никто больше не будет никогда мне мамой. Но не знаю. Что делать с этим «хочется».

Спасибо вам, Эволюция.