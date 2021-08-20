Мнение: Зачистка

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20.08.2021, 20:02, Разное
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Телеканал "Дождь" и портал "Важные истории" внесены в реестр иностранных агентов. В целом, уже будничная история. У машины террора своя логика, сама машина не может не терроризировать, у нее просто нет тормоза. Тысячи людей заняты важным делом – ищут врагов. И когда выясняется, что все враги искоренены, их просто создают. Иначе возникнут вопросы уже к людям, которые ищут врагов – зачем вы нам? А это – должности, звезды, награды, зарплаты и премии. И чувство важности. Отсюда и рождаются небезызвестные поговорки вроде "Если вы еще не сидите, то это не ваша заслуга, а наша недоработка". Вот и дорабатывают.

Абсолютно неважно, какие именно взгляды и с какого ракурса подают информацию запрещаемые издания и СМИ. Важно лишь то, что должны остаться только те СМИ, которые получают бюджетные вливания, а значит – полностью подконтрольны власти. Все остальные – враги по определению. Поэтому не вопрос – кого закроют следующим. Вопрос – когда.

Источник: Эль Мюрид



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