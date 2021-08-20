В новый сезон и новую жизнь: трендовые стрижки сентября, которые идут всем

Новая стрижка способна внести определенные изменения в нашу жизнь, и если хочется что-то поменять в жизни, то стоит начать с изменения прически. Скоро наступит осень, и стоит немного подрезать волосы, чтобы выглядеть более стильно, эффектно и притягательно. Вот некоторые достаточно интересные и стильные женские стрижки, которые точно заслуживают внимания.

Стрижка бойш

Эта прическа больше похожа на мужской вариант. Она характеризуется тем, что имеет ровный срез.

Чтобы придать своему образу более интересный и стильный внешний вид, стоит выбрать для себя более выразительный цвет волос. Отличным вариантом будут белые пряди.

Пикси А-силуэта

Это одна из тех стрижек, которая отлично подходит для тех, кто хочет определенных перемен, однако, не слишком радикальных. Благодаря красиво уложенной челке, наше лицо кажется немного уже, чем есть на самом деле.

Стрижка пикси А-силуэта начала пользоваться популярностью еще в 2019 году, и сейчас она все еще остается актуальной. Такая прическа выглядит просто идеально и помогает придать образу молодость и свежесть.

Боб

Если раньше вы не решались выбрать для себя такую стрижку, то сейчас самое время это сделать. Эта прическа отлично подойдет каждой девушке, независимо от ее возраста и формы лица.

Вы всегда будете выглядеть молодо и чувствовать себя довольно комфортно. При выполнении стрижки нужно просто попросить мастера учитывать текстуру прядей, особенности челки.

Удлиненная челка

Если вы хотите немного обновить свой образ осенью, но не желаете обрезать свои длинные волосы, то идеальным решением будет просто добавить модную челку.

Нужно начать со стиле 70-х годов, выбрав для себя удлиненную челку, которую можно красиво уложить, открывая лоб. Она просто отлично сочетается с остальной частью прически.

Волнистый боб с челкой

Такая стрижка смотрится просто невероятно и очень эффектно. Прическа характеризуется тем, что волосы достигают основания шеи.

Естественные, красиво развивающиеся локоны эффектно обрамляют лицо. Можно носить такую прическу как вместе с челкой, так и без нее.

Длинные локоны

Не все радикальные изменения в образе должны быть связаны с обрезкой волос. Чтобы что-то в себе поменять, можно прибегнуть к процедуре наращивания прядей.

В таком случае, лучше всего выбирать для себя многослойную стрижку, которая будет отлично обрамлять овал лица.

Взъерошенный пикси

Если у вас вьющиеся волосы, то лучше всего выбрать короткую стрижку. Лохматые пряди выглядят очень естественно.