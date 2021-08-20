От 3D-капсулы до “несвадебной” свадебной одежды: лукбуки новых коллекций дизайнеров

AKHMADULLINA

Новая диджитал-коллекция Алены Ахмадуллиной вдохновлена темой стихий. По задумке создателей, под воздействием огня, воды, металла, ветра одежда меняет привычные формы – даже в виртуальном пространстве. Платье, будто погруженное на глубину океана, сияние и переливы на платье, символизирующем рассвет, юбка, словно покрытая капельками росы, наряд с пылающим ярко-оранжевым огнем — все это показано в 3D. Атмосферу волшебства и таинственности с отсылками к стилистике фантастических комиксов команда бренда воссоздала на съемке лукбука, которая прошла в залах Театрального Музея им. А.А. Бахрушина.

AAVAKO

“Несвадебная” свадебная одежда – основа концепции AAVAKO. Бренд создает лаконичные образы в оттенках белого, в которых можно появиться на празднике, а потом надевать даже без особого повода. Первая коллекция — это капсула из 5 взаимодополняющих моделей, отличающихся чистыми линиями и минимализмом. Для большей части коллекции выбран натуральный двухслойный шелк, одежда выполнена в минимальном количестве экземпляров в премиальном московском ателье.

Trustme Studio

При создании коллекции Season 3 дизайнер марки Trustme Studio Артур Васильев коллаборировал с Анастасией Бережковой, выпускницей Академии Штиглица. Плод совместного творчества – эксперимент на стыке искусства, спорта и военной эстетики. Ключевым визуальным приемом дропа стал принт в виде разноцветных кругов. Его прообразом послужил тест на дальтонизм, который используют при приеме на военную службу. В коллекцию вошли минималистичный комплект из рубашки и брюк, футболка с высоким горлом на молнии, на создание которой дизайнера вдохновил мир велоспорта, футболка с принтом в виде черепа и подписью “рис. 2 Viipuri 2021” и другие модели.

TTSWTRS

Новая коллекция Water Series представляет собой дань уважения воде как источнику жизни. Вдохновением для ее создания послужило фото одинокого айсберга из проекта украинского фотографа Ксении Каргиной Naked landscape. Фотографии перенесены на одежду особым образом — с внутренней стороны. Следуя принципам осознанного производства и потребления, украинский бренд сократили количество одежды в линейке в три раза: в Water Series представлено всего 43 единицы. Основные цвета коллекции — аскетичный белый с вкраплениями водных оттенков, черный и бежевый.

Red September

Ольга Васюкова, дизайнер бренда Red September, выпустила первую джинсовую унисекс-коллекцию, вдохновленную уличной культурой больших городов и юными модниками со всего мира. Отличают ее сложный архитектурный крой, спортивная и авангардная эстетика. В коллекцию вошли джинсы-трубы в нескольких цветах – от классического голубого до экспериментальных расцветок с эффектом деграде. Как и многие модели летней коллекции бренда, вещи украшают вышивки World will kill you.