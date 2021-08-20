Органические продукты полезнее обычных?



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Что такое органические продукты

По российскому закону, органическими называют продукты, которые производят без использования пестицидов, химических удобрений, антибиотиков, стимулирования роста, генной инженерии. Кроме того, органическими не могут считаться фрукты и овощи, выращенные с использованием гидропонного метода. Особые требования предъявляются и к упаковке: она не должна загрязнять продукты и окружающую среду.

Чем отличаются органические продукты от обычных?

Органическая пища действительно содержит меньше пестицидов. Еще в 2003 году, ученые обнаружили, что количество этих веществ в моче детей, следующих органической диете, значительно ниже, чем у тех, что есть обычные продукты. Они могут содержать меньшие количества и других вредных веществ, например, кадмия.

Содержат ли органические продукты больше полезных веществ? Одно из первых крупных исследований по этой теме показало, что нет. Однако позже мнение исследователей изменилось. Например, оказалось, что органические продукты содержат больше фосфора и антиоксидантов, а органическое молоко – больше полезных жиров.

Приносят ли органические продукты дополнительную пользу здоровью?

Сегодня нет достаточных научных оснований для таких заявлений. Даже глава Национальной органической программы Министерства сельского хозяйства США отказался делать заявления о влиянии такой пищи на здоровье.

За годы исследований ученые так и не смогли понять, действительно ли, например, более низкое содержание пестицидов в продуктах делает здоровье употребляющих их людей лучше. Вероятно, количество пестицидов в обычных продуктах не настольно высоко, чтобы его снижение оказало реальный эффект.

Аналогично дело обстоит и с питательной ценностью органических продуктов. Они действительно могут быть богаче определенными полезными веществами. Однако сейчас нельзя обоснованно заявить, что эта разница может улучшить здоровье человека.

В интернете можно найти информацию о том, что приверженность к органической пище связали к каким-либо улучшением здоровья. Однако все исследования, на которых основаны такие заявления, – наблюдательные, эпидемиологические. В них ученые исследую большие группы людей, которые едят органическую или не органическую пищу, и сравнивают их состояние здоровья. Такие работы не могут служить доказательством пользы «органики», потому что в них нельзя полностью учесть другие факторы влияющие на здоровье. Например, органическая диета обычно является частью более широкой склонности к здоровому образу жизни, ей следуют более образованные люди. Эти факторы сами по себе связаны с лучшим здоровьем.

Приведем примеры таких исследований. Французская научная работа, опубликованная в 2018 году, показала, что у людей, которые часто едят органическую пищу, рак развивается на 25% реже, чем у остальных. В исследовании за 70 тысячами людей наблюдали в течение пяти лет.

Несколько исследований показали, что у детей, в семьях которых едят органические продукты, реже развиваются аллергические заболевания. Например, нидерландские ученые обнаружили, что у матерей, которые ели только органическую пищу, дети в возрасте до двух лет на 36% реже болели экземой по сравнению с остальными. В молоке этих женщин было больше полезных жирных кислот.

Также употребление органической пищи в разных исследованиях связывали со снижением риска развития сахарного диабета, метаболического синдрома, преэклампсии, врожденных аномалий гениталий.

Таким образом, если ваш бюджет не позволяет вам перейти на органические продукты, нет причин волноваться. Главное – следовать здоровой диете. Фрукты и овощи, независимо от типа из производства, полезны для здоровья.