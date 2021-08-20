 

71-летний актер Борис Щербаков рассказал о своей госпитализации и тесте на коронавирус

20.08.2021, 19:26, Новости дня
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Щербаков уточнил, что у него понизился иммунитет, он почувствовал легкое недомогание, очень испугался и потому “решил сам лечь в больницу”. Актер добавил, что накануне делал тест на коронавирус, результат был отрицательным, но на всякий случай решил подтвердить результат в специализированном учреждении.

19 августа появилась информация о госпитализации Щербакова, якобы у актера диагностировали двухстороннюю пневмонию и подтвердили коронавирус.

Контекст:

Борис Щербаков родился в Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург) 11 декабря 1949 года в семье шофера и работницы завода. Во второй половине 1960-х поступил на режиссерский факультет Институт культуры имени Крупской, позже перевелся в Москву в Школу-студию МХАТ.

Артист дебютировал в кино в 12 лет в роли Глебки Прохорова в детском приключенческом фильме “Мандат”. В 1996-м и 1997 году снялся в клипах певицы Любови Успенской “Карусель” и “Пропадаю я”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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